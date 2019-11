Magyarország egyik legveszélyesebb útján mobilozott a buszsofőr – halálfélelme volt az utasoknak

Egész úton a telefonját nyomkodta egy buszsofőr egy utasokkal teli járművön, a 2-es úton – számolt be a Tények.



Fotó: Pixabay

A 2-es főút Magyarország egyik legveszélyesebb útja, ám a buszvezetőt ez egy cseppet sem izgatta, hajmeresztő nemtörődömséggel mobilozott.

Én most nagyon féltem. Szerintem most is kicsit zizegek. Többször is előfordult az út során, hogy használta a buszsofőr a mobiltelefonját. Ha nem őt hívták, akkor ő hívott valakit, ha senki nem hívta, akkor pedig nézegette... Nem csak a saját, hanem mások életét is veszélyezteti és valahogy azt érzékelem, hogy ez az információ a buszsofőröknek nem ment át vagy nem is adják át. Szerintem nem érzékelik azt, hogy mit csinálnak