Karácsony: olcsó hangulatkeltésnél többet ér a budapestiek egészsége

A kormány elfogadta Csepel és Ferencváros javaslatait a budapesti atlétika-világbajnokságról, a Miniszterelnökség szerda reggel jelentette be, az atlétikai stadionról is döntő Fővárosi Közgyűlés előtt. Most Karácsony Gergely reagált a kormányzati lépésekre.

Szerdán kora délután a közgyűlés megszavazta, hogy mehet a Budapest által rendezett atlétikai világbajnokság, és a hozzá épülő stadion is. A stadionhoz Karácsony Gergelynek és Baranyi Krisztinának is voltak feltételei, a közgyűlés ezekkel a feltételekkel együtt támogatta az atlétikai vébét.

Karácsony ezzel kapcsolatban közösségi oldalán reagált a kormányra:

"Meghallgattam, elolvastam Gulyás miniszter és Fürjes államtitkár reakcióit a Fővárosi Közgyűlés tegnapi döntéseire, úgy veszem, van szándék a kormányban a megegyezésre, Budapest feltételeinek teljesítésére. Eddig jó.

A feltételeinkről – Gulyás Gergely bejelentése szerint – a jövő héten kezdünk tárgyalást. Alig várjuk. A közgyűlési döntésnek része, hogy a kormány a feltételeink teljesítésére határozatban kötelezze magát. Ezt is várjuk.

Látom persze, hogy egyes kormányzati szereplők – és ettől nyilván nem függetlenül – a lakájmédia azt a látszatot igyekszik kelteni, mintha Budapest ellenezné a „szuperkórház” beruházást. Dehogy. Valóban vannak szakmai érvek, nem ártana, ha ezekre a kormány is odafigyelne. De ellenzésről nincs szó, ugyanis nincs is mit ellenezni. Öt éve csak beszélnek a „szuperkórházról”, de egy kapavágás nem történt. Hagyjuk tehát az olcsó hangulatkeltést, taktikázást, a budapestiek egészségének ügye ennél több komolyságot érdemel."

Kép:MTI/Koszticsák Szilárd

Forrás: Facebook