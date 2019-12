Menetrendszerűen megérkezett a tél: havazás, ónos eső, hófúvás a mai menü

Havazásra elsősorban az ország északkeleti harmadában számíthatunk, míg másutt inkább a havas eső, eső lesz a jellemző, de néhol akár ónos eső is lehet.

A déli órákig borult lesz az ég, majd észak felől gyorsan felszakadozik, jelentősen csökken a felhőzet.

Reggel, délelőtt az ország északkeleti harmadában és a főváros térségében havazás, délen, és az Északnyugat-, Nyugat-Dunántúlon döntően eső lesz a jellemző, de a kettő közti átmeneti zónában eső, havas eső, fagyott eső, havazás, néhol ónos eső egyaránt előfordulhat.

Kora délutántól kezdve észak felől gyorsan megszűnik a csapadék, egyre inkább csak délen lehet eső, ami havas esőbe, havazásba vált át. Késő estére mindenütt megszűnik a csapadék. A déli, délkeleti szél északnyugatira fordul, többfelé megélénkül, a Dunántúlon néhol meg is erősödik, így Dunántúli-középhegységben hóátfúvás is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +4 fok között valószínű. Késő estére általában -3, +3 fok közé csökken a hőmérséklet, de a havas, kevésbé szeles északkeleti tájakon már késő este jóval hidegebb lesz ennél.

Figyelmeztető előrejelzések:

Havazás

Növekvő intenzitással egyre nagyobb területen csapadék kezdődik a hétfő délutáni órákig. A csapadék halmazállapota az ország északkeleti harmadán (kb. a Budapest-Debrecen vonalban, illetve attól északra) döntően hó lesz. Ebben a térségben már hétfő reggelre is lepel – 5 cm-es hóréteg boríthatja a tájat, hétfő estig pedig összességében 2 – 10 cm friss (tapadó) hó valószínű, de a hegyekben a 15-20 cm-t is elérheti a hóréteg vastagsága. Az ország más tájain inkább eső lesz a jellemző, de időszakosan fagyott eső, havaseső előfordulhat, majd a hétfő délelőtti óráktól kezdve észak felől egyre nagyobb területen válthat át az eső havas esőbe, majd havazásba. Ebből megmaradó (lepel – 5 cm) hó főként a magasabban fekvő területeken valószínű, de helyenként síkvidéken is kialakulhat hóréteg (lepel- 2 cm). A lehullott hó a hegyeket és az Északi-középhegység területét leszámítva mindenütt olvadni fog.

MEGJEGYZÉS: Hétfőn délelőttől egyre nagyobb területen kísérhetik élénk, a magasabb hegycsúcsokon erős lökések az északiasra forduló szelet, mely elsősorban a Dunántúli-középhegység hegyein hóátfúvást eredményezhet.

Ónos eső

A hétfő hajnali, reggeli órákban várhatóan a Bakonyban, a Dunántúl északkeleti felén, Pest megye egyes részén ónos eső, fagyott eső előfordulhat. Ennek mennyisége és térbeli kiterjedése azonban meglehetősen bizonytalan. Elsősorban a régió magasabban fekvő tájain (Velencei-hegység, Vértes) van esélye jégréteg kialakulásának.

(met.hu)