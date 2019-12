Orbán Viktor is megérkezett a Londonban tartott NATO-csúcsra.

A 70. évfordulóját ünneplő NATO (Észak-atlanti Szerződés Szervezete) Londonban tart csúcstalálkozót kedden és szerdán, amelyre minden NATO-országból megérkeztek a vezetők.

Orbán Viktor is odautazott, a Facebook-oldalán pedig egy videót is posztolt arról, hogyan lépett be a Downing Street 10. szám alá (ami az Egyesült Királyság kormányának székhelye).

Egy fotót is föltett a közösségi oldalára, melyen II. Erzsébet brit uralkodótól nem messze feszít (a második sorban, jobbról a negyedik).

(Címlapi kép: részlet a videóból)