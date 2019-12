Vágó István a DK jelöltjeként a BKV Vasúti Járműjavító Kft. felügyelő bizottsági tagja lehet decemberben.

Az Index kérdésére Vágó István elmondta, eredeti végzettségéhez még közelebb is van a a BKV Vasúti Járműjavító Kft. tevékenységi köre, mint a televíziós műsorvezetéshez, mivel

vegyészmérnökként végzett, ráadásul gépészetet is tanult. Havi díjazása a havi minimálbérnek megfelelő lesz.

Vásárhelyi Mária eddig szociológusként és közvélemény-kutatóként volt ismert, most viszont

a színházi ügyek szakértőjeként mutatkozhat be ha megszavazzák, jelölt ugyanis a József Attila Színház Nonprofit Kft. fb-elnöki pozíciójára.

Mártha Imre Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége alatt az MVM vezérigazgatója is volt. Ő a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. felügyelőbizottsági elnöke lehet. A testületnek tagjelöltje az Gegesy Ferenc, aki 20 éven át volt Ferencváros polgármestere.

Régi ismerős a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. fb-tagjelöltjei között Bőhm András egykori SZDSZ-es politikus, volt fővárosi frakcióvezető.

Hegyi Gyula korábbi MSZP-s képviselő és pártalelnök a Budapest Film Zrt. felügyelőbizottságába kerülhet.

Komjáthi Imre egyszer odaláncolta magát az esztergomi Suzuki-gyár kerítéséhez: elnök lehet a Budapest Esély Nonprofit kft fb-jében.

Ebben az előterjesztésben rendezik a Fidesznek járó vezetőségi helyeket is. BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. felügyelőbizottsági tagja lehet Láng Zsolt egykori II. kerületi fideszes polgármester havi bruttó 270 ezerért. Wintermantel Zsolt bukott újpesti polgármester a BKK igazgatóságába kerül be 3 minimálbérérét, vagyis havi 450 ezerért, Dankó Virág pedig, aki Láng alpolgármestere volt, a BKV fb-jébe ülhet be. Bagdy Gábor volt KDNP-s főpolgármester-helyettes pedig a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. fb-jében vigasztalódhat.

Címlapkép: Facebook/ Bakki László

(idex.hu)