Kiengedik az előzetesből Bróker Marcsit

A karácsonyt már otthon töltheti a Kun-Mediátor Kft. egykori vezetője.

Két héten belül távozik az előzetesből a Kun-Mediátor Kft. 12 milliárdos csalással vádolt egykori vezetője, D. Sándorné, vagy ahogy a sajtóban elhíresült, Bróker Marcsi – tudta meg a Népszava.

Mivel december 16-án lejár előzetes letartóztatásban tölthető három év, kiengedik D. Sándornét, aki így a karácsonyt már otthon töltheti. Az ügyet tárgyaló Szolnoki Törvényszék azt közölte:

A lap azt írja, a bíróság tájékoztatása ugyanakkor arról is szól, hogy ddig „nem érkezett ügyészi indítvány arra vonatkozóan, hogy a Szolnoki Törvényszék más kényszerintézkedést (bűnügyi felügyeletet) rendeljen el” a vádlottal szemben.

Ez a lap szerint azt is jelenti, hogy

A nőt csaknem másfél éves bujkálás után, nemzetközi elfogatóparancs alapján, a közép-amerikai Belize-ből hozták haza. Bróker Marcsi korábbi elmondása szerint ártatlan, bár elismeri, hogy hibázott, "nem akartam bűnt elkövetni, csupán a napi tevékenységemet végeztem". A vád szerinte torzított adatokon alapul.

A nő ellen 767 rendbeli üzletszerűen elkövetett csalás és más bűncselekmények miatt emeltek vádat. Szerintük az is elképzelhető, hogy a tényleges kárösszeg a vádiratban szereplő 12 milliárdnál is nagyobb, csak sokan nem jelentkeztek károsultként. A sértetteket ért károk között nagy a szórás, volt köztük több száz millió forintos és 100 ezer forint körüli is.