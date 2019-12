A Honvédkórház felszólította a sajtót: fejezzék be a kórház támadását!

A Népszava adta hírül reggel, hogy a Honvédkórházban megint akadozik a végtagtörött sérültek ellátása.



A lap beszámolt arról is, hogy dél körül a Péterfy előtt 13 mentő várt arra, hogy a kórház átvegye tőlük a sérülteket.

A HVG szúrta ki, hogy a kórház közleményben reagált a hírre, mint írják, a sajtóorgánumok támadják az intézményt, és nem is igaz amit állítanak.

Megkérjük a sajtóorgánumokat, hogy fejezzék be a Honvédkórház támadását és a felesleges pánikkeltést, mivel orvosaink és ápolóink folyamatosan, a nap 24 órájában mindent megtesznek a legsúlyosabb sérültek ellátásáért. Az intézményünkben jelenleg is 19 súlyos sérült ellátása folyik”

– írták.

Azt is hozzátették, továbbra is 24 órában biztosítják az ellátást, mindössze azon betegek fogadását függesztették fel december 6-án 20 óráig, akiket más kórházak is el tudnak látni.