Szabó Tünde szerint fontos, hogy legyenek olyan események, amelyek minden magyar emberhez közelebb viszik a mozgás fontosságát és örömét.

A sportért felelős államtitkár ezt szombaton a Duna Arénában mondta el az MTI-nek abból az alkalomból, hogy Mikulás napjához kapcsolódóan először nyitották meg a létesítményt a nagyközönség előtt.

"A Nemzeti Sportközpont hagyományteremtő céllal tartotta meg ezt a nyílt családi napot, amelyen előzetes regisztráció után bárki ingyenesen részt vehetett"

- hangsúlyozta Szabó Tünde, aki örömmel számolt be arról, hogy a rendezvényre több mint ezren regisztráltak, és közülük több mint hatszázan versenyeztek is.

"Bízunk abban, hogy ha a gyerekek elkezdenek sportolni, akkor a család többi tagja, így a szülők is többet fognak mozogni"

- fogalmazott az államtitkár, aki szerint a kormány feladata, hogy korszerű létesítményekkel mindenki számára teremtse meg a mozgáshoz a megfelelő feltételeket.

Az államtitkár tájékoztatása szerint szombaton a Duna Arénában egyrészt bemutatták a közönségnek a különböző vizes sportágakat, így a vízilabdát, a műúszást és a műugrást; az úszásban pedig versenyeket is tartottak a Tanuszoda Programban érintett olyan általános iskolások számára, akik nem igazolt versenyzői egyetlen sportegyesületnek sem. Ezek a gyerekek váltókban szerepeltek, és nem a győzelem, hanem a részvétel, illetve a mozgás volt a hangsúlyos. Az eredményhirdetésen a résztvevők helyezéstől függetlenül ugyanazokat az ajándékokat kapták, amelyeket személyesen Szabó Tünde, továbbá olyan olimpiai érmes sportolók adták át, mint Risztov Éva vagy a cselgáncsozó Ungvári Miklós.

Az említett programokon túl félóránként bejárásokat is szerveztek, amelyek során az érdeklődők a Duna Aréna olyan kulisszatitkaival is megismerkedhettek, amelyekkel a versenyekre kilátogatva nincs lehetőségük. Természetesen – folytatta az államtitkár – azok is részt vehettek a nyílt családi napon, akik egyszerűen csak ki szerették volna próbálni azt a medencét, ahol korábban a világ legjobbjai úsztak. Azoknak a fiataloknak pedig, akik motivációt éreztek arra, hogy közelebbről is megismerkedjenek egy-egy sportággal, avatott szakemberek segítettek tanácsaikkal. Különféle állapotfelméréseken is részt lehetett venni, játszóház is üzemelt a Duna Arénában, majd a programsorozat koncerttel zárult.

Szabó Tünde ígérete szerint a jövőben rendszeresek lesznek a hasonló események, mert az a cél, hogy a létesítmény a széles nagyközönség előtt is nyitva álljon.

A szombati nap zsúfolt volt a sportért felelős államtitkár számára, mert a Duna Arénában hosszabb interjút adott Hriszto Sztoicskovnak, az FC Barcelona egykori aranylabdás labdarúgójának, aki az Univision spanyol tévétársaság riportereként faggatta Szabó Tündét a magyar kormány által elindított sportfejlesztésekről és sportprogramokról.

"A tévétársaság végigjárja a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság helyszíneit és ennek kapcsán jöttek el Budapestre is, ahol jövőre a világ egyik legnagyobb sporteseményének néhány mérkőzésére kerül majd sor"

– magyarázta Szabó Tünde.

Az interjú végén Sztoicskov azzal a Barcelona-mezzel ajándékozta meg az államtitkárt, amelyben a bolgár labdarúgó az első gólját szerezte a katalán klub színeiben. Hozzátette, azért választotta ezt, mert éppen a Barcában játszott akkor, amikor Szabó Tünde az 1992-es barcelonai olimpián ezüstérmet nyert. Szabó Tünde megígérte, hogy ő pedig legközelebbi találkozásuk alkalmával olyan relikviával fogja viszonozni a kedvességet, amelyet a barcelonai játékok alkalmával viselt.

(MTI)