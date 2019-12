Teherautót és libát lopott, majd ittasan, eltiltás hatálya alatt, jogsi nélkül vezetett

A Kiskunmajsai Rendőrőrsön befejezték annak az ügynek a vizsgálatát, amelynek gyanúsítottja ittasan, jogosítvány nélkül vezette a lopott autót.

Egy kiskunmajsai lakos tett feljelentést a helyi rendőrőrsön 2019. október 19-én ismeretlen tettes ellen lopás miatt. A bejelentést szerint az elkövető késő éjjel eltulajdonította a sértett kisteherautóját, amely lezáratlanul, benne hagyott indítókulcsával állt egy tanya előtt.

Néhány órával később a járművet a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság járőrei a 472-es számú főúton megállították. A sofőr először bizonygatta, hogy a tulajdonos tudtával vezeti a kocsit, de a jármű ekkor már körözés alatt állt, így a rendőrök a tolvajt előállították. Az intézkedés során megállapították, hogy a 27 éves férfi ittasan, a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt, vezetői engedély nélkül vett részt a közúti forgalomban.

A nyomozás során az is kiderült, hogy a férfi más, vagyon elleni bűncselekményeket is elkövetett. Még szeptemberben bement egy lakóingatlanba, ahol átkutatta a helyiségeket. Magához vett egy láncfűrészt, ám az udvaron szembe találta magát a ház tulajdonosával, így a fűrészt eldobta és elszaladt. Októberben pedig egy tanyát kétszer is „meglátogatott”. A kerítésén bemászva az egyik alkalommal több tucat libát sikerült eltulajdonítania, de a második esetben már nem járt sikerrel: a tulajdonos meglátta, így a tolvaj ekkor is menekülőre fogta.

A jelenleg letartóztatásban lévő, lopással, ittas vezetéssel és jármű önkényes elvételével gyanúsítható férfi ügyében a kiskunmajsai nyomozók a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték, és az iratokat a napokban vádemelési javaslattal adták át az illetékes ügyészségnek.

(police.hu)