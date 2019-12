Csak rövid időre süthet ki a nap, és megint esni fog

Mozgalmasabbá válik időjárásunk: most is sok lesz a felhő, de az jóval vastagabb lesz, mint az elmúlt időszakban, és a belőle hulló csapadék mennyisége is több lesz.

Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, északon csupán átmeneti, de délen akár hosszabb felszakadozások is lehetnek. Reggel, délelőtt északkeleten fordulhat elő kisebb eső (a határvidéken esetleg ónos eső), majd délutántól délnyugat felől egyre több helyen kell számítani – időszakos jellegű – esőre. Többfelé megélénkül a déli, délnyugati szél, amely este fokozatosan északnyugatira, északira fordul. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 0 és +10 fok között valószínű, az északnyugati és északkeleti megyékben lesz a hűvösebb, de a Dél-Dunántúlon ennél néhány fokkal melegebb is lehet. Késő estére 0 és +8 fok közé csökken a hőmérséklet.

(met.hu)

Cikk- és címlapkép: pixabay.com