Mindent tagad a zaklatással vádolt, újszínházas Mihályi Győző

„Iromány, fogalmazás” – így beszélt Mihályi Győző arról a levélről, amelyben egy állítólagos korábbi szexuális zaklatásra hívta fel a figyelmet a levélíró.

Az ATV Híradónak a színművész azt is elmondta, hogy egyetlen egy mondatát sem ismeri el a levélnek, és szerint egyébként is csak egy sértett emberről van szó, aki annak idején megpályázta Dörner helyét az igazgatói posztra.

Mihályi Győző ellen indult vizsgálat az Újszínház szexuális zaklatási ügyében. Ez abból az üzenetből derült ki, amelyet a Színházi Dolgozók Szakszervezete küldött Híradónknak még vasárnap, és amely szerint az elnöküket érintő bejelentés kivizsgálására hoztak létre etikai bizottságot. Ennek a szakszervezetnek Mihályi Győző az elnöke. Az ügyet vizsgáló etikai bizottságnak egyébként ma volt az első ülése, amely után az érintett, Mihályi Győző, exkluzív interjút adott az ATV Híradónak.

Az interjúban elmondta, hogy kérdéseket tettek fel a bejelentéssel kapcsolatban, amelyben szexuális zaklatással vádolták meg. A levelet nem a sértett írta, hanem egy elkövető, akinek szerinte semmi köze a dologhoz. „Elítélem magam is a zaklatást” – folytatta, majd hozzátette, hogy nagyra tartja a női nemet, és azt, hogy

„egyetlen egy mondatát nem ismerem el, tiltakozom, rágalmazásnak és becsületsértésnek tartom.”

Emellett jogi lépéseken gondolkodik a színész. Mint mondta, az általa vezetett színész szakszervezeten belül létrejött etikai bizottság létrehozásában is szerepe volt.

Mihályi elmondása szerint mindenben támogatta a bizottság felállítását, ártatlannak vallja magát és szerinte semmilyen ügy nem volt az Újszínházban 2016-ban. Hozzátette azt is, hogy egy „nagyon erős politikai, liberális támadást érez”. Változott a főváros irányításának összetétele és szerinte politikai harc folyik, hogy Dörner György ne töltse ki mandátumát, és ennek olyan szempontból lett szerinte áldozata, hogy a bejelentő egy ügyelő volt a színházban. Ez az ügyelő középiskolai végzettséggel pályázta meg Dörner helyét korábban, de azonnal kizárták, mert nem felelt meg a feltételeknek, és csupán egy sértett emberről van szó a művész szerint.

Ez a személy homályosan fogalmazott levelében, majd a végén – Mihályi elmondása szerint – azt írta, hogy ő mégsem állítja, hogy Mihályi Győző szexuálisan zaklatta volna az öltöztetőjét. A levél nem is tényeken alapul – tette hozzá –, hanem olyan, mint egy iromány, egy fogalmazás, merthogy „légből kapott”. Azért is állt bele a bizottságba, mert szerinte csak a nevét akarták besározni, és olyan, mintha a bejelentő valahogyan be akart volna férkőzni a szakszervezetbe.

Forrás: ATV