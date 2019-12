Kovács Zoltán folyamatos "Soros-kórusos" tweetjei miatt borultak ki Brüsszelben.

Élő mobilos közvetítést tartott a meghallgatásról a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára. Az unió elnöke emiatt írásos bocsánatkérést vár Magyarországtól.

– tudta meg az Index/EUrologus és a Népszava.

Az EUrologus úgy értesült, hogy a meghallgatás után, mikor már a lengyel jogállamiság ügyét tárgyalták, Asselborn miniszter magyarázatot és bocsánatkérést követelt Kovács Zoltán tweetjei miatt. Kovács ugyanis

A Népszava tudósítása szerint Kovács Zoltánt távozásra szólították fel, miután meghallgatták Varga Judit igazságügyi minisztert és Palkovics László felsőoktatásért felelős minisztert.

A nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár az EU-tagállamok uniós minisztereinek tanácsülése közben ugyanis Twitter-oldalán kommentálta az eseményeket.

Kovács Zoltán Twitter-bejegyzéseiben többek között azt írta, hogy

#GeorgeSoros in his own words at Davos a while back: “We are actively engaged with everyone, particularly in my native Hungary, where our approach is in direct opposition to the one advocated by the current prime minister, Viktor Orbán”

A 444. hu szerint Kovács csak ma tízszer írta ki különböző fórumokra azt, hogy "Soros-kórus", vagy, ahogy a Twitteren mondja

This is how the #SorosOrchestra works: put something on the agenda against a govt to which they are ideologically opposed, disregard facts and procedural rules, and keep on going even if everyone is disinterested – to pursue your own political goal... #dontletfactsgetintheway