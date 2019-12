Advent harmadik vasárnapján is számos programmal várja a látogatókat a Várkert Bazár Budapesten.

A szervezők közlése szerint december 15-én ingyenes kézműves foglalkozások mellett koncert, bábelőadás és az UNICEF Magyarország interaktív foglalkozása is szerepel a programok között. A Várkert Bazár Rendezvénytermének aulájában kortárs iparművészeti vásár termékei között válogathatnak az érdeklődők. A Testőrpalotában kiállítás mutatja be az első szériás Rubik-kockát, a nap során kreatív workshopokat is tartanak.

Az összegzés szerint délelőtt múzeumpedagógiai foglalkozást rendeznek a Déli Palotákban 15-18 éveseknek, ahol közösen arra keresik a választ lehetett-e meghitt a karácsony az első világháború idején. Délután tárlatvezetést tartanak az Új világ született című kiállításon, ez a program regisztrációhoz kötött.

Mint írják, a délelőtti, délutáni és esti programokat közös, ünnepélyes gyertyagyújtás köti össze.

Este Both Miklós Elfeledett karácsony Ukrajnában című koncertjével várják a látogatókat. A közlemény szerint az ukrán falvak a mai napig elszigeteltségben élnek, de az ott élő emberek továbbra is őrzik az írásos idők előtti, szájhagyomány útján fennmaradó kultúrát.

A koncerten idős ukrán asszonyok engednek betekintést ebbe az elzárt világba, feliratozott népballadákat adnak elő. Both Miklós hangszerelésében magyar-ukrán világzenét lehet hallani, amelynek hátterét a közönség filmeken keresztül ismerheti meg. Az Elfeledett karácsony Ukrajnában című műsorban tíz ukrán falusi énekessel, a kijevi Bozhychi énekegyüttessel és magyar zenészekkel idézik meg az európai parasztság aranykorát.

