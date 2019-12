A magyar kormány válasza elégtelen és hiányos, mert nem a tweetelésről szól, hanem megpróbálja elterelni a figyelmet – írta Tytti Tuppurainen, finn európai ügyekért felelős miniszter a Twitteren. Kovács Zoltán kedden a közösségi médiában kommentálta folyamatosan a zárt meghallgatást, emiatt kért a Tanács később magyarázatot a magyar kormánytól – írja az Index.

Ahogy azt kedden megírtuk, Kovács Zoltán folyamatos "Soros-kórusos" tweetjei miatt kiborultak Brüsszelben. A Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára ugyanis élő mobilos közvetítést tartott a meghallgatásról. Kovács Zoltán Soros-tweetjei miatt Jean Asselborn luxemburgi külügyminiszter el akarta hagyni az üléstermet a magyar jogállamiságról szóló meghallgatás után.

Kovács ugyanis

Kovács Zoltán Twitter-bejegyzéseiben többek között azt írta, hogy

A Tanács ezután magyarázatot kért a magyar kormánytól a történtekre.

Gulyás Zoltán Miniszterelnökséget vezető miniszter válaszát Kovács a Twitteren hozta nyilvánosságra.

A levélben

- felhozzák a magyar jogállamiság védelmében indított hetes cikk szerinti eljárással kapcsolatos kifogásaikat, megkérdőjelezve a procedúra jogi alapjait

- kettős mércére utalnak azzal kapcsolatban, hogy a magyar kormány tagjának részéről jogellenesnek nyilvánít egy cselekvést, amit a Tanács titkársága is megtesz

- "felkavarónak és sokkolónak" nevezik, hogy jogi érvek helyett a meghallgatáson a Soros György által finanszírozott NGO-k "vádjait hozták fel ellenük"

- határozottan elutasítják az antiszemitizmust.

A miniszter emellett „nyugtalanítónak és sokkolónak” nevezte azt is, hogy néhány tagállamnak fogalma sincs az egész ügyről, ami lehetetlenné teszi a független és objektív eljárást. Továbbá kifogásolta, hogy egy ideje már őszinte vita helyett egyes tagállamok a Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítvány vádjait visszhangozzák, amikor azok nyíltan politikai szerepet játszanak az uniós belpolitikában. A magyar kormány ugyanakkor „határozottan visszautasítja az antiszemitizmus vádját”, viszont fenntartja magának a jogot, hogy minden lehetséges jogi eszközzel megcáfolja az európai intézmények rosszindulatú és tendenciózus gyakorlatát.

“It is disturbing when European institutions breach, circumvent or bend procedural rules,” writes Minister Gulyás in written response to Finnish Min @Tyttitup . Read how the Council under Finnish presidency has some explaining to do. Full text of letter here pic.twitter.com/SWtJc5RLth

– írta Tytti Tuppurainen, finn európai ügyekért felelős miniszter a Twitteren.

– tette hozzá Tuppurainen.

– írta a finn miniszter.

