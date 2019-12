Hazudott a fideszes, aki lebukott az illegális szállodájával

Illegális, engedély nélküli apartmanhotel működik a Nagymező utcában. A szállodát működtető Ublot Kft. egyik tulajdonosa Becsó Zsolt, a Fidesz Nógrád megyei országgyűlési képviselője.

Becsó azt állítja, hogy tulajdonrészét már tavaly szeptemberben eladta, ám a cégbírósági adatokban nem látszik a változás.

Becsó volt az, aki korábban Hollókőn 34 millió forintos uniós támogatásból építtetett „vendégházat”, ahol ő maga volt az egyetlen vendég.

Most a 24.hu a terézvárosi önkormányzati közleményre hivatkozva arról számolt be, hogy „pénzbüntetést is kiszabott a kereskedelmi hatóság, de mivel folyamatban lévő hatósági ügyről van szó, ennek mértékéről nem adhatok ki információt”

A lap szerint a büntetés több százezres nagyságú lehet. A kerület közölte azt is, hogy „az illegálisan üzemelő helyek kiszűrésére, ellenőrzésére egy önkormányzatnak nincs megfelelő apparátusa".

(Kép: 3100.hu)

Forrás: hvg.hu