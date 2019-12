Erre nagyon figyeljen, májrákot okozhat

A Hepatitis B jelenti az egyik legsúlyosabb globális egészségügyi problémát, jelenleg a tizedik vezető halálok a fertőző betegségek között. A WHO adatai szerint ezidáig a világ egyharmada, azaz 2 milliárd ember esett már át a májat megtámadó Hepatitis B-fertőzésen.

Fotó: Pixabay

Mit kell tudni a Hepatitis B-fertőzésről?

Közülük mintegy 240 millióan jelenleg is krónikus Hepatitis B-fertőzésben szenvednek, ez pedig nemcsak járványügyi veszélyforrás, de az érintettek számára komoly egészségügyi kockázat is. A krónikus Hepatitis B-fertőzés nyomán ugyanis májzsugor és májrák is kialakulhat. Évente körülbelül 500-700 ezer haláleset történik a Hepatitis B vírus fertőzése következtében, holott a Hepatitis A-hoz hasonlóan ez a betegség is hatékonyan megelőzhető védőoltással.

A Hepatitis B vírus leggyakrabban vérrel és különböző testnedvekkel terjedhet. Közvetítheti szexuális kapcsolat, de a betegség forrása lehet akár fertőzött olló és borotva, piercing, tetoválótű, pedikűr és manikűr, közös fogkefe használata. A világ endémiás területein jellemző módon gyakran a már megfertőzött terhes kismama adja át gyermekének a kórokozót a szülés folyamán. A vírus veszélyeztetheti azokat az utazókat is, akik olyan országba utaznak, ahol nagyon magas arányban fordulnak elő vírushordozók.

Hogyan ismerhető fel a hepatitis?

Itt egy kisebb baleset miatt szükséges orvosi beavatkozás is jelentősen megnöveli a fertőződés valószínűségét. "Ezekben az országokban semmiképp se készíttessenek tetoválást, illetve testékszereket se helyeztessenek el!" – figyelmeztetett dr. Béres Zsuzsanna, a Budai Oltóközpont járványügyi főorvosa.

A Hepatitis B előfordulása a szub-szaharai országokban a legmagasabb, ahol a felnőtt népesség 5-10 százaléka krónikusan fertőzött. Dél-Amerikában, az Amazonas vidékén szintén magas a fertőzöttek száma, de ugyanez igaz Kelet- és Közép-Európa déli régióira. A közel-keleti országok és az indiai szubkontinens lakosságának 2-5 százaléka krónikusan fertőzött.

További rizikócsoportot jelentenek a szabados szexuális életet élők, a Hepatitis B-betegek családtagjai és közeli hozzátartozói, a droghasználók, az egészségügyi dolgozók, a veszélyes munkát végzők (rendőrök, tűzoltók, katonák, laboratóriumi dolgozók stb.) és a májbetegek.

Mik a Hepatitis B fertőzés tünetei?

A Hepatitis B-fertőzés után a tünetek megjelenéséig átlagosan 75 nap telik el, de ez az idő 30-180 nap is lehet. A Hepatitis B vírusfertőzéstünetei a következők lehetnek: sárga bőr és szemfehérje, sötétebb vizelet, erős fáradtság és levertség, hasi fájdalom, láz.

A betegségek megelőzésével kapcsolatban a főorvosnő kiemelte: "Abban az esetben, ha legalább 6 hét áll rendelkezésre a védettség kialakítására, és az egyén még nem részesült hepatitis ellen védőoltásban, a gyermekeknél és a felnőtteknél is előnyös lehet a kombinált oltóanyag alkalmazása, így kialakítható a védettség mind az A, mind a B vírustörzs ellen." Azoknál, akik életkorukból adódóan már részesültek a Hepatitis B elleni kötelező védőoltásban, náluk igény esetén elegendő a Hepatitis A elleni oltás beadása.

A szakértő kiemelte, hogy a Hepatitis B-fertőzés krónikussá is válhat bizonyos esetekben; tapasztalataik szerint a betegek mintegy 10 százalékánál májzsugorhoz és májrákhoz vezethet.

Házipatika