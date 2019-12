Nyolc szociális bérlakást és egy új közösségi teret adtak át a Fejér megyei Sárosdon szerdán.

A kormány 2017-ben hirdette meg a komplex lakhatási programot azzal a céllal, hogy a hátrányos helyzetű emberek lakhatási körülményeit javítsa – emelte ki Sztojka Attila, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság főigazgatója. Hozzátette: ennek keretében az ország 83 településén zajlik komplex telep program, mellyel körülbelül 45 ezer embert érnek el.

Elmondta: körülbelül 410 szociális bérlakás épül Magyarországon azzal a céllal, hogy átmeneti lakhatást biztosítson a mélyszegénységben élők számára. Sztojka Attila hangsúlyozta az átmenetiséget, mert képzésekkel és más szolgáltatásokkal azt szeretnék elérni, hogy a lakók maguk váljanak képessé lakhatási körülményeik javítására.

Dunkl Gergely, Sárosd független polgármestere hangsúlyozta: a most átadott szociális bérlakásokkal nyolc család, összesen 32 korábban szegregátumban élő ember életkörülményein tudnak javítani. Az új ingatlanokkal 27-re nőtt a településen az önkormányzati bérlakások száma, melyből 14 szociális bérlakás – mondta.

A beruházásról közölte: a közel kétszázmillió forintos fejlesztés során a település három különböző részén épültek átlagosan 55 négyzetméteres szociális bérlakások két szobával, egy nappali-konyhával, fürdőszobával és különálló mosdóval. A projekt részeként egy közösségi tér is épült, ahol a szociális munkások életviteli-pszichológiai tanácsadást vagy akár gyermekfelügyeletet is biztosítanak a családoknak, valamint a rászorulók mosó- és szárítógépet is használhatnak.

Az infrastrukturális beruházások mellett további kétszázmillió forintot pedig felzárkóztatást segítő humánerőforrás-fejlesztésre fordíthat a település – tette hozzá Dunkl Gergely.

Varga Gábor, a térség fideszes országgyűlési képviselője az átadóünnepségen úgy fogalmazott: ezek a programok segítik a társadalmi felzárkóztatást, javítanak azok helyzetén, akik magukon is szeretnének segíteni.

