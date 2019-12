Bár csütörtökön lezárult az Újszínház vizsgálata Mihályi Győző ügyével kapcsolatban, melynek során az etikai bizottság nem talált semmiféle bizonyítékot a szexuális zaklatásra, a színész úgy döntött, mivel lelkileg és fizikálisan is megroppant az elmúlt néhány hétben, visszaadja a főszerepeit. A színész végig tagadta a vádakat, és a Blikknek most azt nyilatkozta, annyira megviselték a történtek, hogy arra kellett kérnie az Újszínház vezetőségét, mentsék fel főbb szerepeiből. Állítása szerint múlt vasárnap is csak úgy tudott színpadra állni, hogy az előadás előtt nyugtatókat vett be.

Belefáradtam, belerokkantam ebbe az ügybe… Az egészségi állapotom miatt kértem a színház vezetőségét, mentsenek fel a nagyobb szerepeimből. Nyugtatókkal teletömve múlt vasárnap még eljátszottam egy egyáltalán nem könnyű főszerepet, de alig tudtam a játékra koncentrálni

– mondta Mihályi a Blikknek.

Hozzátette:

Mondtam a szavakat, járkáltam a színpadon, de közben végig azon kattogott az agyam, mit gondolnak rólam az emberek a nézőtéren, hogy nézzek a szemükbe? Úgy gondolom, védekezhetek a rágalomözön ellen, megpróbálhatom letörölni magamról a szégyent, de ez a bélyeg már örökre rajtam marad. Meg kell tanulnom ezzel együtt élni, bár egyelőre nem tudom, hogyan. Kikészültem...

A HVG írt elsőként arról, hogy az Újszínház vezetése, vagyis Dörner György igazgató levelet kapott az intézményt fenntartó Fővárosi Önkormányzattól, melyben azonnali tájékoztatást kértek egy, a színházban történt állítólagos szexuális visszaélésről. Később kiderült, hogy Mihályi Győző az az állami kitüntetéssel is rendelkező, ismert színész, aki ellen vizsgálat indult. Az ügyet kirobbantó, a Színházi Dolgozók Szakszervezetéhez és a Karácsony Gergely főpolgármesterhez is eljuttatott panaszlevél szerint egy öltöztetőnőt a társulat egyik tagja 2016-ban megfogdosta, és a ruhája alá nyúlt.

A 24.hu szerint Gy. Németh Erzsébet kultúráért felelős főpolgármester-helyettes pénteki közleményét adott ki, mely szerint annak ellenére, hogy az Újszínház lezártnak tekinti az ügyet, a fővárosi vizsgálat folytatódik.

Forrás: Blikk, Index, 24.hu

Címlapkép: MTI /Soós Lajos