Nagyon sok magyar hazudik a munkahelyén

A legtöbben a pontos munkakörükkel kapcsolatban lódítottak, sokan a fizetésükről nem mondtak igazat.

Kínos vagy éppen bonyolult munkakörük miatt is állítottak már valótlant a magyar munkavállalók arról, valójában miért kapják a fizetésüket

– derül ki a Profession felméréséből.

A Világgazdaság cikke szerinte minden negyedik emberrel előfordult már, hogy nem mondott igazat a munkahelyén a kollégáinak vagy a főnökének. Többeknek ez az állásába került.

A magyarok többsége – tízből hatan – szokott a barátaival, ismerőseivel a munkájáról beszélgetni, és bizony előfordul, hogy ilyenkor nem őszinte. Saját bevallása szerint az emberek 14 százalékával fordult már elő, hogy letagadta a munkáját vagy munkakörét mások előtt

A szakmunkásképzőt, szakiskolát végzettek körében a munkájukat letagadók aránya a fentinél jóval magasabb, 21 százalék.

Azok kicsit többen vannak – a válaszadók 18 százaléka –, akik ugyan még soha nem tagadták le, mivel foglalkoznak, de nem is fedte teljesen a valóságot az, amit meséltek a munkájukról másoknak. Ez az arány a férfiak esetében magasabb (25 százalék), de a 30–39 év közöttiekre, valamint a szakmunkás-, szakiskolai végzettségűekre is jellemző.

A legtöbben (45 százalék) a pontos munkakörükkel kapcsolatban lódítottak, sokan a fizetésükről nem mondtak igazat. De a munkahelyéről, a konkrét pozíciójáról vagy éppen a főnökéről sem mindenki mond igazat egy-egy baráti beszélgetés során. Érdekesség, hogy a pályakezdők nagy része arról vallott, hogy a munkahelyével kapcsolatban állított már valótlant.

A munkavállalók 24 százaléka azért döntött a füllentés mellett, mert kínosnak érezte a valódi munkakörét,

22 százalék a céget szégyellte, ahol dolgozik. Minden harmadik válaszadó számára pedig bonyolult lett volna elmagyarázni, pontosan mivel foglalkozik.

De nemcsak a magánéletben, a munkahelyeken is előfordul a hazugság. Százból 17-en vallották be, hogy valótlanságot állítottak a munkahelyükön. A férfiak ennél jóval nagyobb arányban vallották ugyanezt: minden negyedik férfi válaszoló füllentett már a munkahelyén, negyedük le is bukott. A lebukásnak következménye is lett: a kollégák neheztelésével, a főnökkel való összetűzéssel, több esetben a munka elvesztésével járt.

Cikk- és címlapkép: Pixabay

(vg.hu)