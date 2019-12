Orbán a Fideszt Mike Tysonhoz hasonlította az őszi választás kapcsán a karácsonyi interjújában

Ünnepi interjút adott Orbán Viktor a KESMA alá tartozó valamennyi lapnak, legalábbis a Magyar Nemzettől kezdve a megyei napilapokon át a Borsig mindenhol a kormányfő szerepel kiemelt helyen a lapok online felületein.

Bár az interjú címe az, hogy "Csatazaj helyett elcsendesedés", Orbán Viktornak a karácsonyi ünnepen kívül azért sikerült klímavédelemről, migrációról, Brüsszelről, Soros Györgyről is beszélnie a családok mellett a Magyar Nemzet hasábjain (amely interjú a kormányzati médiaholding KESMA alá tartozó valamennyi lapban ugyancsak megjelent).

Orbán Viktor a kötcsei polgári pikniken

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Az önkormányzati választási kudarc is felmerült kérdésként, és bár Orbán először azt nyilatkozta, hogy az ország szempontjából jó év volt 2019, és a kormánypárt is nagyot nyert a májusi EP-választáson, azt azonban el kellett ismernie, hogy az őszi választáson bizony kaptak pofonokat.

Mi kaptuk a legtöbb szavazatot, úgy, hogy másfél évvel a parlamenti választások után talán mi vagyunk az egyetlen kormánypárt Európában, amelyik a támogatását megőrizte, sőt növelni is tudta. Igaz, hogy ilyen támogatás mellett is komoly településeket veszítettünk el, ráadásul a fővárost is. Hiába várják tőlünk, mi sem győzhetünk mindig, mindenhol.

Mike Tyson hiába nyert pontozással, tőle kiütést várnak. Ha elmarad a kiütés, akkor mindenki úgy érzi, hogy a bajnok gyengült, a vesztes, bár kikapott, de erősödött. És ebben van is igazság. De a politika nem csak harc, itt a meccs után is van élet, és annak minőségéért a győztes felel az első helyen (...)