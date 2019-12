Fiatal államtitkár: nem a terrorizmus, hanem Oroszország fenyegeti Európát

Rácz Zsófia a 2013-ban létrehozott, kormányközeli Alapjogokért Központból ment ki a féléves ösztöndíjra Washingtonba, amit végül nem töltött ki, hazatért, élve a lehetőséggel, hogy Novák mellett dolgozhat.

Míg kint volt, idén nyáron a washingtoni Global Policy Institute podcast adásának vendégeként beszélt az Európai Unióról, a V4-ekről, Brüsszelről és a migrációról. A beszélgetés nagy részében pont úgy, és pont azokat elismételve, mint bármelyik kormányközeli szervezet bármelyik munkatársa egy átlagos napon a közmédiában.

A beszélgetés végén azonban az Európai Uniót érintő külső fenyegetések kapcsán látványosan máshová helyezte a hangsúlyt, mint a teljes kormányzati kommunikáció, a közmédia, illetve a csatolt kormánypárti média. Vagy éppen a kormányközeli Alapjogokért Központ, ahol elemzőként dolgozott.

A műsorvezető felteszi a kérdést – miután a NATO mai, a Szovjetunió szétesése utáni szerepéről beszélgettek –, hogy ki fenyegeti ma Európát. Honnan érkezhet olyan külső fenyegetés, amivel komolyan kell foglalkoznia Európának, az Európai Uniónak? Irán, a terrorizmus, vagy Oroszország, kérdezi a podcast házigazdája, amire Rácz azt feleli:

Szerencsére a terrorizmus nem olyan nagy probléma Európában. Természetesen voltak ezek a nagyon szomorú és borzalmas esetek, de szerencsére ez nem egy trend. Azt gondolom, ha külső biztonsági kockázatokról beszélünk, akkor Oroszországot kell, hogy mondjam. Mert láttuk, ahogy Oroszország a dezinformációt, mint stratégia használja, hogy káoszt okozzon Amerikában és Európában. Ez olyan fajta fenyegetés, amitől leginkább nem félnünk kell, hanem felkészülni rá.

Majd a műsorvezető visszakérdez, hogy Oroszország tehát továbbra is problémás, amire Rácz azt mondja:

"Azt kell mondjam: igen."

Rácz egyébként a Magyar Foundation nevű, magyar állami pénzből finanszírozott amerikai alapítvány ösztöndíjasaként volt Washingtonban, ahol a The Center for European Policy Analysis nevű kutatóintézetnél volt. Egy interjúban ő maga beszélt arról novemberben, hogy "a CEPA-nak van egy erős biztonságpolitikai profilja, ezért rengeteget foglalkozik akár az orosz befolyással vagy kémkedéssel, újonnan pedig Kínával is."

