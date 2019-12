2020 a vevők éve lesz az ingatlanpiacon

Várhatóan a vevők éve lesz 2020 az ingatlanpiacon – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági elemzője az M1 aktuális csatornán.

A szakértő szerint 2019 első hónapjaiban több adásvételt kötöttek, mint az előző év azonos időszakában, ám ez a lendület folyamatosan kifulladt. Nyár közepe óta – elsősorban a jó hozamot biztosító szuperállampapír miatt – a befektetők helyét fokozatosan a saját célra vásárlók vették át az ingatlanpiacon.

Ez a változás nem feltétlenül hoz olcsóbb árakat, de a vevők jobb pozícióba kerülhetnek.

Balogh László szerint a nagyvárosokban a társasházi lakások a legkelendőbbek. A legkeresettebbek 2019-ben a panellakások voltak, amelyek ára is dinamikusan emelkedett az elmúlt években, 2020-ban azonban már nem számítanak további jelentős áremelkedésre.

Elmondta, idén népszerűek voltak az új építésű lakások is. Ez többi között az ötszázalékos lakásáfának és annak köszönhető, hogy 2019-ben valószínűleg évtizedes rekordot dönt a megépülő lakások száma – emelte ki. A magas nagyvárosi lakásárak a környező kistelepülések ingatlanpiacának élénkülését okozták – jelentette ki Balogh László.

Az pedig, hogy júliustól a falusi csokot (családi otthonteremtési kedvezmény) már a használt lakások esetében is igénybe lehet venni felújítási megkötésekkel, a kistelepülések lakásállományának minőségi javulását is eredményezi. A szakértő arról is beszélt, hogy az elmúlt évek ingatlanpiaci fejlődése a külföldiek szemében is feltette Magyarországot a nemzetközi lakáspiaci térképre.

Idén minden huszadik vásárló volt külföldi a magyar lakáspiacon. Arányuk Budapesten majdnem tíz százalékot ért el, a balatoni ingatlanok pedig főként a Nyugat-Európából érkező vevők között voltak népszerűek – tette hozzá.

