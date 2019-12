Egy nyomozónő lehet az első magyar női űrhajós

Újra lesz a kozmoszban magyar űrhajós, akinek a kiképzése 2020 és 2024 között, három éven keresztül zajlik majd. Az első jelentkezők egyike Vincze Szilvia.

Fotó: Pixabay

A kormány szándékai szerint négy űrhajóst képeznek ki Oroszországban, nagyjából 7-10 milliárd forintért. Közülük egy lesz az a szerencsés, aki magyar asztronautaként Farkas Bertalan 1980-as útja után ismét megismerheti a világűrt. A leg­esélyesebb befutónak a légierő tapasztalt vadászpilótái tűnnek, de Vincze Szilvia úgy érzi, tudja teljesíteni azokat a követelményeket, mint férfi társai.

Szilviát két dolog érdekli igazán az életben: a repülés és a katonaság. Stewardessnek is jelentkezett. S hogy végül is az egyenruha lett a befutó, csupán azon múlt, hogy a katonai rendészeti iskolából előbb érkezett az értesítés a sikeres felvételiről. Jelenleg nyomozóként teljesít szolgálatot az egyik budapesti kerületben. Tanácsokat Farkas Bertalantól kér, akit jól ismer, és hamarosan az orvosi és fizikai teszteken is próbára teszi magát, hogy száz százalékig biztos legyen benne, tudja teljesíteni a kemény feltételeket.

Amikor családom lett, Dunakeszire költöztünk – meséli. – A kertünk végében volt a repülőtér, így adott volt a másik álmom közelsége. A Malév-klubban elkezdtem a vitorlázórepülôs-képzést, és növendékként oktatóval, már repülök. Sokat olvasok, főleg a repüléssel kapcsolatos dolgokat. Amikor megtudtam, hogy Farkas Bertalan után esetleg egy újabb magyar űrhajós is tiszteletét teheti a világűrben, tervbe vettem, hogy jelentkezem, amint hivatalosan is kiírják a pályázatot. Miután nem csak katonai pilótákból válogatnak, és a nők sincsenek kizárva a lehetőségből, talán én leszek itthon az első nő, aki jelentkezik.

Ismeri a feltételeket?

A fizikai állóképességemmel nincs gond, mentálisan rendben vagyok, talán a tökéletes orosz nyelvtudás az, amiben van mit tennem. De oldottam már meg olyan feladatokat, amik első lá­tásra lehetetlennek tűntek. Ha az ember valamit nagyon akar, akkor nincs határ. A családom pedig megértéssel fogadta a tervemet. Persze minden csak akkor fordul élesbe, amikor már lehet jelentkezni – mondta Szilvia.

Bors