15 millió magyarért és a sok gólért is imádkozott Böjte atya, a felcsúti akadémia díszvendége

Böjte Csabát, a Dévai Szent Ferenc Alapítványt vezető szerzetest is meghívták a felcsúti Puskás Akadémia évzárójára december közepén – szúrta ki a 444.hu a klub honlapján.



Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Böjte atya beszédet mondott az akadémián pallérozódó focistapalántáknak, amelyet így kezdett:

Ha hiszik, ha nem, tegnap a dévai templomban imádkoztam, s megjelent egy angyal. Megkérdezte, hova jövök, s elmondtam. Erre azt mondta, kérhetek három dolgot. Elmondom, hogy mit kértem.

Majd el is árulta, hogy az alábbiakat kérte:

1.: az akadémia karácsonyfája alá egy csomagba legyen berakva a reményből, a bátorságból, a kitartásból, amellyel Jézus a világba jött. 2.: milyen jó lenne, ha 15 millió magyar akadémiája volnánk, ha minél többen sportolnának a Kárpát-medencében, mert a templom akkor szép, ha tele van, ez az akadémia is legyen hát tele. 3.: legyen minél több gól, végül is egy akadémia attól működik. Szívem minden szeretetével imádkoztam ezért.

Orbán Viktor most a szokásától eltérően nem mondott beszédet, Mészáros Lőrinc, az akadémia kuratóriumának elnöke viszont igen, amelyben megállapította, hogy "volt értelme az elmúlt tizenhárom évnek, volt sok siker és öröm, de hisszük, hogy még ennél is többet kell dolgozni, s akkor még ennél is többet érhetünk el."