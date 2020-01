Itt a jóslat: Gyurcsány Ferenc bedarálja az MSZP-t

Gyurcsány Ferenc teljesen bedarálja az MSZP-t – állapította meg az MTI-hez hétfőn eljuttatott elemzésében a XXI. Század Intézet.



Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Azt írták: Szanyi Tibor kilépése az MSZP-ből már a sokadig példa arra, hogy a szocialisták "komoly válságban" vannak, már egyáltalán nem vehető biztosra, hogy a párt 2022 után is létezni fog.

Kifejtették, az elmúlt időszakban

több helyben, illetve országosan is ismert, meghatározó politikus hagyta ott az MSZP-t, köztük Botka László, most pedig Szanyi Tibor, de Újpesten is több helyi politikus a Demokratikus Koalíciót választotta a szocialisták helyett.