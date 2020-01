A DK szerint a kormánynak nem propagandára, hanem kórházakra és iskolákra, valamint munkahelyteremtésre kellene több pénzt fordítania.

Barkóczi Balázs DK-szóvivő keddi budapesti sajtótájékoztatóján kifogásolta, hogy újabb 12 milliárd forint értékben kötött szerződést a kabinet két, "a Fidesz-közeli Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó céggel" a kormányzati intézkedések népszerűsítését szolgáló kommunikációs feladatokra.

Úgy fogalmazott: elég volt abból, hogy a kormány "horribilis összegeket szór el évente uszításra és agymosási kísérletekre". Megjegyezte: 2016 – az első nagy plakátkampány éve – óta összesen 72 milliárd forintot költöttek el "a hazug állami propaganda építésére".

Úgy vélte: ha ezeket a milliárdokat kórházakra és iskolákra, a szegénység felszámolására, a nyugdíjak és a családi pótlék emelésére, valamint munkahelyteremtésre fordítanák, akkor nem kellene "erőszakkal mantrázni", hogy milyen jó Magyarországon élni. A kormány azonban csak a látszatra ad, közelében sincs a valódi intézkedéseknek – fűzte hozzá.

A szóvivő kitért arra is: a kormány külföldön is igyekszik megmagyarázni, mennyire sikeres "az orbáni illiberális modell", ezért milliárdokat költ arra, hogy a lehető legjobb színben tűnjön fel a nemzetközi porondon is.