Bár Magyarországon most is léteznek olyan államilag fenntartott védett házak, amelyekben a családi erőszak áldozatai (és gyerekeik) találhatnak menedéket, Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester szerint túlságosan kevés ilyen van. Ezért kedden egy sajtótájékoztatón – amit a Mérce közvetített élőben – bejelentette, hogy az önkormányzat védett lakásokat fog kijelölni a saját lakásai közül – számolt be az Index. Ferencvárosban felvilágosító kampányt is terveznek a témában. Baranyi szeretné, ha más önkormányzatok is követnék a példájukat.

A független polgármester szerint az is baj, hogy sokszor még a szociális ellátórendszer dolgozói sem tudnak az ilyen lakások létezéséről, nemhogy azok, akiknek szükségük lenne rájuk. Ezért Ferencvárosban felvilágosító kampányt is terveznek a témában. melyhez a helyi rendőrkapitányság is segítséget nyújt. Baranyi szeretné, ha más önkormányzatok is követnék a példájukat, különösen a Szabad Városok Szövetségének tagjait kérte fel erre.

A sajtótájékoztatón Csárdi Antal országgyűlési képviselő elmondta azt is, újra kezdeményezni fogja a parlamentben a Magyarország részéről már 2014-ben aláírt, ám a kormánypárt által az Országgyűlésben azóta többször leszavazott Isztambuli Egyezmény ratifikálását. Az Európa Tanács egyezményének célja a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzése és felszámolása – tette hozzá az LMP-s politikus.

Ezen túl olyan törvénymódosításokról is beszélni kell Csárdi szerint, amelyek az áldozatok biztonságát szavatolni tudják – írja a Mérce.

A képviselő kifogásolta, hogy ma egy családon belüli erőszak után az áldozat gyakorlatilag csak magánvádas eljárás keretében fordulhat az igazságszolgáltatáshoz.

Teljesen életszerűtlen, hogy egy megfélemlített, rettegésben tartott áldozat indítson el egy jogi eljárást

-mondta az LMP-s politikus.

Baranyi és Csárdi leszögezték: ezeket az eljárásokat hivatalból kéne tudnia elindítani akár a rendőrségnek, akár más hivatalos személynek

Baranyi egyébként Facebook-oldalán néhány napja már egyértelművé tette, a családon belüli erőszak elleni fellépést nem tartja magánügynek:

Forrás: Index, Mérce