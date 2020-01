Egy tokaji pincészet készíti a világ legdrágább borát

Bár hivatalos ranglista nem létezik, a magyar Royal Tokaji azt állítja, övék a világ legdrágább bora, amiből már 11 palackot el is adtak.

A 2008-as évjáratú Esszencia potom 12 millió forintba kerül, és már 11 palackkal adtak el belőle azóta, hogy 2019-ben elkezdték árulni a James Carcass művész által tervezett palackokat. Aki még szeretne egy másfél literes palackot magának az jobb, ha siet, ugyanis mindössze 20 darab készült belőle. A borból vásároltak már a londoni Fortnum & Mason luxusüzletébe, de egy pekingi borgyűjtő is beszerzett egyet.

“You’d want to save this one for a special occasion” How Hungary produced the 'world's most expensive wine' | CNN Travel https://t.co/NH10Lo8y1d