Fontos tanácsok minden cukorbeteg számára

Mivel a cukorbetegek életéhez hozzátartozik, hogy meghatározott időközönként enniük kell – és az sem mindegy, hogy mit és mennyit –, utazás közben nincs mindig könnyű dolguk. Az alábbi tippeket betartva azonban sokat egyszerűsödhet a helyzetük.

Fotó: Pixabay

Aludjunk eleget!

Ha kialvatlanok vagyunk, szervezetünk automatikusan úgy érzékeli, hogy több energiára van szükségünk a szokásos napi teendőinkhez, ráadásul ilyenkor jobban kívánjuk a szénhidrát-dúsabb fogásokat, ami a cukorbetegeknek veszélyes lehet. Hogy utazás közben se boruljon fel az alvási rutinunk, ne tévézzünk az ágyban, és lehetőleg a mobilunkat, laptopunkat se vigyük magunkkal. Emellett a délutáni órákban már kerüljük a koffeint, és vegyünk meleg fürdőt, mielőtt lefekszünk. Az is fontos, hogy ne változtassunk az alvási szokásainkon, tehát többet se aludjunk, mint amennyit szoktunk, és ne keljünk fel órákkal később, mert ez is bezavarhat a cirkadián ritmusunkba.

A pihentető éjszakai alvásnak nemcsak bizonyos krónikus betegségek megelőzésében van nagy szerepe, de abban is, hogy szabályozni és irányítani tudjuk az érzelmeinket. Bővebben erről az alábbi cikkünkben olvashat!

Mozogjunk!

A cukorbetegnek fontos a rendszeres testmozgás is, így ügyelnie kell arra, hogy a hét legalább öt napján mozogjon legalább 30 percet. Ehhez nem kell feltétlenül edzőterembe menni – elég, ha magunkkal visszük az edzőcipőnket, és megpróbálunk fél órát sétálni. Ezt akár a szálloda környékén, vagy épp a reptéren, átszállásra várakozva is megtehetjük.

Csomagoljunk ételt!

A repülőkön nem mindig van olyan étel, amelyet a cukorbetegek fogyaszthatnak, így érdemes előre gondolkozni, és magunkkal vinni egy teljes kiőrlésű kenyérből készült szendvicset, ropit, vagy némi olajos magot. Ha inzulint szállítunk, amelyet hűtőládába kell tenni, akkor csomagolhatunk mellé akár gyümölcsöket vagy sajtot is. Így azt is könnyebben megálljuk, hogy a reptéri gyorséttermekben olyasmit együnk, ami nem egészséges számunkra.

Igyunk eleget!

Különösen a hosszabb repülőutak alatt érdemes figyelni erre, hiszen a gépek száraz levegője miatt több folyadékot veszíthetünk, ráadásul ilyenkor kávét, alkoholt is nagyobb eséllyel fogyasztunk – ezek pedig dehidratálnak. Már az indulás előtt igyunk eleget, és az út alatt is próbáljunk meg a lehető legtöbb vizet fogyasztani – ez egyébként az esetleges jet-lag tüneteit is segíthet enyhíteni.

Vásároljunk be!

Ha megérkeztünk az úti célunkhoz, igyekezzünk minél hamarabb keresni egy boltot, és vásároljunk be olyan ételekből, amelyeket fogyaszthatunk – érdemes olyan hotelszobát foglalni, amelyben hűtő is van. Így biztosak lehetünk benne, hogy mindig lesz egészséges ételünk elérhető közelségben.

Írjunk listát

Az is sokat segíthet, ha utánajárunk, hogy az éttermi, gyorséttermi fogások közül melyek lehetnek azok, amik beleférnek a diétánkba, különösen, ha idegen országba, netán földrészre megyünk. Ezekről az ételekről írjunk listát a fogyasztható mennyiséggel együtt egy kis füzetbe vagy a telefonunkba, hogy mindig kéznél legyen.

