Megvan, mit építenek Orbánék a hatvanpusztai birtokon

Hivatalosan gazdasági portát építenek, de Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő szerint nem az lesz.

Mint ismert, Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő már több hónapja próbálja kideríteni, hogy mi is épül a föld alá a hatvanpusztai majorságban, amely az Orbán-család tulajdonába tartozik.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Szeptemberben közérdekű adatigénylést adott be a Székesfehérvári Járási Hivatalhoz, amely a törvényi határidőket be nem tartva nem adott neki választ. Hadházy a főosztályvezetőt is megkereste személyesen, de onnan sem kapott választ.

A 24.hu cikke szerint a személyes látogatásnak azonban annyi haszna lett, hogy másnap az országgyűlési képviselő kapott egy levelet, melyben az áll a cikk szerint, hogy

"a fehérvári járási kormányhivatal szerint Orbánék új gazdasági portaépület építésére kértek és kaptak engedélyt a hatóságtól."

Hadházy egy Facebook-bejegyzésben világított rá arra, hogy egy kb. 100 négyzetméteres, és láthatóan a föld alá épülő építmény és a gazdasági porta között van némi különbség.