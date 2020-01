A Fidesz minden áron kitart a civilek vegzálása mellett

A Fidesz kitart "a külföldről finanszírozott Soros-szervezetek" átláthatóságát célzó törvény mellett – írta a párt keddi közleményében.

A Fidesz az európai uniós bíróság elé került ügyek előzetes megvizsgálásával megbízott főtanácsnok indítványára reagált.

A luxembourgi székhelyű uniós bíróság főtanácsnokának kedden ismertetett indítványa szerint a civil szervezetek külföldi támogatását érintő magyar jogszabály a tőke szabad mozgása korlátozásának minősül, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának több rendelkezését is sérti, ezért nem egyeztethető össze az uniós joggal.

A nagyobbik kormánypárt leszögezte: a főtanácsnok véleménye ellenére a kormánypártok kitartanak a külföldről finanszírozott szervezetek átláthatóságáról szóló törvény mellett, mert – mint indokoltak – "az Magyarország biztonságát szolgálja és a külföldről pénzelt bevándorláspárti Soros-szervezetek átláthatóságát növeli".

A törvény célja az, hogy a magyar emberek számára is átláthatóvá tegye, hogy mely civil szervezetek kapnak jelentős támogatást külföldről – ismertették.

A közlemény szerint a törvényt már elfogadása után "nem véletlenül támadta meg több bevándorláspárti Soros-szervezet", illetve jelentette be, hogy nem hajtja végre azt, és nem teljesíti adatszolgáltatási kötelességét a pénzügyi működéséről.

A kommüniké felidézte, hogy a törvényt 2017-ben fogadta el az Országgyűlés kormánypárti javaslatra és azt a kormány is támogatta, az ellenzék ugyanakkor nem szavazta meg azt.

"A törvény bevezetését a magyar emberek is támogatták: az akkor lezajlott nemzeti konzultáción a válaszadók 99 százaléka támogatta bevezetését" – olvasható a közleményben.

A kormánypártok – folytatták – a magyar emberek akaratát érvényesítik és kiállnak amellett, hogy a törvényre továbbra is szükség van, "mert a Soros-hálózat milliárdokat mozgat azért, hogy keresztülvigye egész Európán a Soros-tervet, és bevándorlóországgá tegye Magyarországot is".

A Fidesz hangsúlyozta azt is, hogy a Soros-hálózat tevékenysége komoly nemzetbiztonsági kérdéseket is felvet, mert nemcsak a bevándorláspolitikát akarják befolyásolni, hanem a magyar választásokat is.

A "bevándorláspárti Soros-szervezetek" azonnal megtámadták a törvényt és a Momentum is aláírást gyűjtött ellene. A törvényt más civil szervezetek betartják és bejelentik, ha külföldi támogatást kapnak. A törvény miatt az előző brüsszeli bizottság indított pert Magyarország ellen – emlékeztetett a Fidesz.

Kép: MTI/Szigetváry Zsolt

Forrás: MTI