Facebook-oldalán üzent az ország "másik fővárosának" vezetője – vette észre a Debreceni Nap.

Egy csütörtöki bejegyzésében úgy fogalmazott Papp László, Debrecen polgármestere, hogy amint a főváros

a balliberális politikai erők kezébe kerül, azonnal elkezdik kiélezni a főváros-vidék ellentétet.

Papp szerint az elmúlt évtizedben egységesen fejlődött az ország: Budapest is és a vidék is. A kormány az EU-irányelvei alapján úgy osztotta szét az erőforrásokat, hogy a kevésbé fejlett régiók, így az Észak-Alföld többet, a fejlettebbek kevesebbet kaptak. "De ez így normális. Nem is volt az elmúlt években konfliktus a vidéki nagyvárosok és a főváros között".

Azt állítja, Budapest vezetése "le akarja húzni a vidéket."

Budapest fejlettsége az EU-átlag fölött van, Kelet- és Észak-Magyarországé pedig minden kimutatás szerint alatta. Akkor talán azt nem kell indokolni, hogy a fejlesztési forrásokat ezeknek a különbségeknek a megszüntetésére kell fordítani. Senkit ne tévesszen meg a fővárosi vezetés vidéki Magyarországért való aggodalma. Ez is csak Budapestről szól

- írja a polgármester.

Papp László újévi köszöntőjében már azt emlegette, hogy Debrecen riválisa lesz Budapestnek, és bizonyos értelemben már most az ország másik fővárosának tekinthető.