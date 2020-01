Semjén: a Vatikán tartja a Néppártban a KDNP-t

"A KDNP mindent tud, és mindent ért, de marad a Néppártban”, akkor is, ha a Fidesz kilépne" – ezt Semjén Zsolt mondta szűk körben. Ő ugyanis “vért izzadt”, hogy Giczyék kizárása után visszavigye a KDNP-t a Néppártba. De vatikáni és “magas” EPP-s körök is maradásra kérik őket – mondták az atv.hu-nak kereszténydemokrata politikusok.

Semjén Zsolt tegnap, az európai parlamenti szavazás után szűk körben azt mondta: “a KDNP mindent lát, minden tud és mindent ért”, de marad az Európai Néppártban. Ide ugyanis Antall József és Helmut Kohl személyesen hívta be a KDNP-t, és vatikáni körök és néppárti vezetők is “magas szinten” kérik őket arra, hogy ha a Fidesz ki is lépne az Európai Néppártból, ők akkor is maradjanak.

Kereszténydemokrata politikusok tájékoztatása szerint Semjén Zsolt határozottan a maradás mellett áll ki, azért is, mert mint mondta, ő “vért izzadt” a Giczy vezette KDNP kizárása után, hogy elérje, hogy visszavegyék a KDNP-t a Néppártba.

2007 májusában ez meg is történt. Semjén állítólag meg is mondta az őt maradásra kérő néppártiaknak is, hogy KDNP az a célja, hogy a Néppártot visszavigye az Adenauer által meghatározott kereszténydemokrata ösvényre. Ennek meghatározó két pontja pedig a keresztény civilizáció, kultúra és a nemzeti sokszínűség tisztelete.

Kereszténydemokraták elmondása szerint Semjén Zsolt elismerte, hogy most a KDNP benn maradásához a Néppártban “nagy hit kell”, de azt mondta, hogy “ez megvan”, KDNP-nek nagy a hite.

Kép: MTI/Ujvári Sándor

