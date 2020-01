A Fidesz szerint magára hagyta azt a 12 beteget Budaörs város vezetése, akik a város magánkézben lévő egészségügyi központjában szenvedtek el súlyos fertőzést szemműtét közben, még karácsony előtt.

Czuczor Gergely, a városi Fidesz-csoport elnöke vasárnap a Budaörsi Egészségügyi Központ előtt tartott sajtótájékoztatóján emlékeztetett:

az érintett betegeken további szemműtéteket kellett végrehajtani a Szent János Kórházban, ahol több betegnek is jelezték, hogy valószínűleg maradandó károsodást fog elszenvedni.

Hozzátette, hogy a műtétet követő két hétben senki sem kereste fel a betegeket az intézmény részéről, ezért Budaörs polgármesterének, Wittinghoff Tamásnak még január elején kérdéseket tett fel a helyi Fidesz az üggyel kapcsolatban, amelyekre csak részben kaptak választ.

Ezért most a nyilvánosság bevonásával fordulnak ismét a polgármesterhez.

Egyebek között szeretnék megtudni, hogy tervezi-e a város vezetése felülvizsgálni az egészségügyi központot üzemeltető Jump Consulting Kft. üzemeltetési szerződését, amelynek vezetői a polgármesterrel baráti kapcsolatokat ápolnak

- mondta Czuczor Gergely.

Szeretnének választ kapni arra is, hogy tervezi-e a város vezetése a betegek felkeresését és segítségnyújtás felajánlását a részükre.

Czuczor Gergely jelezte: felvetik azt is, hogy mivel a Jump Consulting Kft. üzleti beszámolója szerint a cég 2016 és 2017 közötti 177 millió forintos nettó árbevétele 1377 millió forintra emelkedett egy év alatt, nem lenne-e érdemes az egészségügyi intézményt ismét városi üzemeltetésbe venni. A városi Fidesz vezetője beszélt arról is, hogy az egészségügyi központ közleményben kért csak elnézést a betegektől, és január eleje óta egyesével hívogatja be a sértetteket, hogy peren kívül megegyezzen velük. 2019. december 15. óta az egynapos sebészeti részleg nem kapott engedélyt az ÁNTSZ-től további műtétek elvégzésére – fűzte hozzá Czuczor Gergely.

