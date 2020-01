Jó biznisz zughoteleket üzemeltetni a Belvárosban

Számos olyan belvárosi szálláshelyet a 24.hu, amely minden jel szerint engedély nélkül működik. A jelenség komoly, tízmilliós adókieséssel járhat a belső kerületekben.

December közepén írt a hírportál a Nógrád megyei fideszes országgyűlési képviselő, Becsó Zsolt Nagymező utcában található szálláskomplexumáról, amely bár hotelként hirdette magát, a helyi önkormányzattól korábban még csak engedélyt sem kért az üzleti tevékenységhez. (Becsó a cikk megjelenése után kilépett a szállást üzemeltető cégből.)

Némi kereséssel több tucat hasonló, azaz be nem jelentett apartmant, hostelt, illetve lakást találtak a Nagykörút által érintett kerületekben, amelyek a fideszes politikus cégéhez hasonlóan megspórolhatták regisztrációt. Ez pedig nemcsak adminisztratív okokból kifogásolható, hanem azért is, mert ezek a vállalkozások a négyszázalékos idegenforgalmi adót (ifa) bizonyosan nem fizetik be az önkormányzatnak. Amelyek így összességében minimum tízmilliós nagyságrendű, jogos bevételüktől esnek el az adócsaló ügyeskedők miatt, miközben az idegenforgalmi adó csak egy lehet az elbliccelt kötelességek közül.

