A kormány szerint Tarlós túlárazta a Lánchíd felújítását

A fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő Lánchíd felújítására Tarlós István korábbi főpolgármester a kormánytól hatmilliárd forint támogatást kért; ez az összeg Karácsony Gergelynek is rendelkezésére áll – közölte a Budapest Fejlesztési Központ kedden.

A Fürjes Balázs államtitkár irányításával működő Budapest Fejlesztési Központ azt írta: a Lánchíd a fővárosi önkormányzat tulajdonában van, felújítása az önkormányzat feladata. Tarlós István a kormánytól 6 milliárd forint támogatást kért a munkálatokra. "Álljuk a szavunkat, ez az összeg Karácsony Gergelynek is rendelkezésére áll" – szögezték le.

Hozzátették azt is, hogy a főváros a felújítást célzó közbeszerzésen túlárazott ajánlatokat kapott. "A városvezetés az elmúlt 100 napban számtalan intézkedést tehetett volna és tehetne még most is azért, hogy olcsóbb legyen a munka"- jelezték.

A Budapest Fejlesztési Központ felhívta a figyelmet arra is, hogy főváros árfelülvizsgálatot rendelhet el, csökkentheti a műszaki tartalmat, tárgyalásokat kezdhet az ajánlattevőkkel, szigorú árlicitet tarthat vagy teljesen új közbeszerzést folytathat le szigorúbb feltételekkel.

"Azt javasoljuk a budapesti városvezetésnek, hogy éljen bátran a közbeszerzés lehetőségeivel, folytasson le egy új, szigorúbb eljárást. Lépjen fel a túlárazás ellen és mutassa meg: az új városvezetés képes olcsóbban elvégezni a beruházást" – fogalmaztak.

Hangsúlyozták: ha a városvezetés ugyanarra a munkára olcsóbb ajánlatokat kap, "a kormány akkor sem fogja csökkenteni a hatmilliárdos támogatást, arra biztosan számíthat a főváros".

"Budapest nem csatatér, a kormány nem a konfliktusokat, hanem a megoldásokat keresi. Ez a fővárosiak érdeke" – összegzett a Budapest Fejlesztési Központ.

Kép: MTI/Kovács Tamás

Forrás: MTI