Karácsony megtört a köztévé nyomása alatt: elismerte, hogy puhány

100 napja van hivatalban Karácsony Gergely, ennek apropóján hívta be megválasztása óta először a közmédia a főpolgármestert élő adásba, akit hosszú percekig a semmiről kérdeztek. Az első percekben "megtört", beismerte, puhány.

Mínusz egy fokban kérte számon a köztévé riportere Karácsonyt Gergely főpolgármestert, hogy a kampányban tett ígérete ellenére miért nem biciklivel érkezett az MTVA Kunigunda utcai székházába. Karácsonyra annak idején szabályosan vadásztak kormánypárti újságok, majd "leleplezték" az olykor kocsiba szálló főpolgármestert.

Karácsony az első percekben "megtört", beismerte, puhány, ilyen időben nem biciklivel jár, inkább tömegközlekedik, ide viszont kicsi elektromos autóval érkezett.

Mint kiderült, operatőrök várták odakint Karácsonyt, hogy felvegyék az érkezését, amin szemmel láthatóan a főpolgármester megdöbbent.

Erre a témára durván hét kérdés el is ment, majd érdemben tudott válaszolni arra, valóban ki akarja-e tiltani a dízelautókat. Nem akarja, a rossz környezetvédelmi besorolású autókat tilthatják ki azokból a körzetekből, ahol nagyon szennyezett a levegő.

A következő blokkban hosszú percekig vitatkoztak arról, mikor és hova hívta a közmédia Karácsonyt (a főpolgármester azt kifogásolta, megválasztása után nem szerepelt politikai műsorban, az M5-re mehetett volna egy kiállításról beszélni), a riporter mindenesetre bocsánatkérést várt a főpolgármestertől a többi között azért, mert nem tudja, hányan nézik a műsorokat. A riporter szerint milliós nézettségről lehet beszélni, elég, ha az olimpiai közvetítésre gondolunk.

A Lánchíd felújításánál azt kérte számon a riporter, miért a kormányt támadják, hogy nem ad plusz pénzt, miért nem a műszaki tartalmat csökkentették például, ahogy azt Fürjes Balázs államtitkár is felvetette. Karácsony szerint nincs az a műszaki tartalomcsökkentés, amivel beleférhetnek az eredeti, 26 milliárdos pályázati kiírásba.

Több kérdést is felfűzött a riporter arra, hogy Karácsony egy interjúban azt mondta, szokott hülyeséget beszélni. Például azt, hogy miért állította korábban, hogy három-négy helyettese lett, mikor a végén öt lett, és így hogy bízzanak a budapestiek a szavában.

A riporter rákérdezett arra is, hogy a klímavészhelyzet kihirdetése milyen konkrét intézkedésekben mérhető, szólnak-e már a szirénák.

"Ne viccelődjünk már, globális krízis van" – mondta Karácsony, mire a riporter visszautasította, hogy viccelődött volna a szirénákkal. Mindenesetre Karácsony arról beszélt, a Liget-projekt leállítását is ezen intézkedések közé sorolja, hiszen a felesleges építkezések megakadályozásával csökkentették a széndioxid kibocsátást. Az összes beruházást újra tervezik, több zöld felületet akarnak.

A közmédia alaposan felkészült a beszélgetésre, a Karácsony előtt szereplő Farkas Örs politológus diagramot is készített a megvalósult ígéretek számáról.

Mikor Karácsony azzal érvelt, csak a választás volt 100 napja, a Közgyűlés később alakult, különben is elvitte az idő egy részét a karácsonyi szünet, a riporter lecsapott: "jó, akkor majd 2024-ig beszámítjuk az ünnepeket meg a kimaradásokat." Karácsony mindenesetre elmondta, nem az első 100 napban, hanem az egész ciklusban akarják az ígéreteket megvalósítani. Az első hóhelyzet kezeléséért is számon kérte a riporter (azzal Karácsony sem volt elégedett, nem ezért, de ezután rúgta ki az FKF vezetőjét), majd megkérdezte, mi lesz az MSZP-vel, ha a Párbeszéd egyesül az LMP-vel. Karácsony szerint a szocialisták fontos szövetségesek, az egyesülés egyik párt irányba sem reális, ő az együttműködésben hisz. Ezzel vége is volt a műsornak – bár az eredetileg tervezett 12 perc helyett 26 percig tartott a beszélgetés.

Kép: MTI/Kovács Tamás

Forrás: MTI