A telefonnál: Borkai Zsolt – szóra bírták a volt győri polgármestert

Az Index azt közölte pénteken, hogy hozzájutott a szexbotrányt követő zsarolási ügy nyomozásában tett vallomásokhoz.

Ezekből többek között az derül ki, hogy

a Fidesz már 2018-ban tudott a szexvideó létezéséről, és erre Kubatov Gábor pártigazgató fel is hívta Borkai figyelmét

- állítja a lap.

2019 tavaszán Kósa Lajos is azzal hívta fel, Borkait, hogy ő is látta a videót, és Kocsis Máté is tudhatott a felvétel létezéséről.

Az ATV-s Heti Napló stábja telefonon érte el Borkai Zsoltot. Győr volt polgármesterét arról szerették volna megkérdezni, hogy Orbán Viktor tudott-e korábban a szexvideóról.

Borkai erre annyit felelt:

Nem nyilatkozom. Jó? Tehát... örülök, hogy élek, úgyhogy nem foglalkozom többet politikával. Kezit csókolom!

- köszönt el sietősen a szexvideós botránya miatt ősszel lemondott győri expolgármester.