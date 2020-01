Megszólalt a skálás gyilkos testvére

A skálás gyilkos öccse, Attila egyszerre várta is meg nem is a bátyja szabadulását.

Bár hat éve folyamatosan a szabadulására készül a skálás gyilkosként hírhedtté váló Bene László, jogerősen is eldőlt, hogy rács mögött marad. Pedig a négy ember megöléséért életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélt férfi még sosem állt olyan közel ahhoz, hogy új életet kezdjen, mint most.

Hiszen kisebb vagyon pihen a bankszámláján, ugyanis karácsony után az elégtelen fogvatartási körülményekért több millió forintot kapott az államtól.

Ráadásul a BV-bíróság első fokon döntött a szabadlábra helyezéséről, azonban a Szegedi Törvényszék másodfokú ítélete szerint mégsem bocsátható feltételes szabadságra a skálás gyilkos. Ezzel egy pillanat alatt elszálltak Bene január végi szabadulásáról szövögetett álmai.

Most, hogy kiderült, mégis bent tartják Lacit, nyilván pufog magában. Jó oka van az idegeskedésre, hiszen politikai ügyet csináltak a szabadulásából

– vélte Zsuzsa, a skálás gyilkos volt élettársa. „Nem tett jót az ügyének a rabok elégtelen fogva tartásáért megítélt kártérítések kapcsán kirobbant politikai hisztéria. Nincs ma olyan bíró, aki ebben a hangulatban szembemegy a népakarattal, és szabadlábra helyezi Bene Lászlót.”

A skálás gyilkos öccse, Attila egyszerre várta is meg nem is a bátyja szabadulását. Az aranykezű lakatosként ismert férfi harminc éve retteg attól, hogy valaki felismeri a bátyját, amint épp meglátogatja őt. Mint mondja, megkönnyebbült a hírre, hogy a fivére továbbra is a szegedi Csillag börtön lakója marad.

A múlt elől menekültem, amikor harminc éve ebbe a kisvárosba költöztem. Itt szeretnek, tisztelnek, becsülnek

– mondta a Blikknek Attila. Soha senkinek nem beszéltem a szörnyű titkomról, hogy a skálás gyilkos öccse vagyok – tette hozzá.

Cikk- és címlapkép: Pixabay

(blikk.hu)