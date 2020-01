Íme náhány tipp, hogy könnyebben vihessen boldogságot otthonába

Tudtad, hogy a feng shui a kínaiak számára komoly tudomány és szinte minden lakóhely kiválasztása, berendezése során használják? Próbáld ki te is, akár épp költözés előtt állsz, akár csak a meglévő kuckód rendeznéd át egy kicsit! Ebben a cikkben összegyűjtöttünk néhány praktikát, amikkel pozitív energiákat és boldogságot vonzhatsz be a feng shui segítségével!

Fotó: Pixabay

A kiindulópont

A feng shui alapját a mindenütt jelenlévő éltető energia (chi) és annak áramlása jelenti, ennek megjelenési formája az öt elem – fa, tűz, föld, fém, víz. Ha például a boldogságot hiányolod az életedből, akkor nem árt, ha a lakásod rendezgetésével kezded annak megtalálását, mert lehet, hogy valami blokkolja az energiaáramlást – a feng shui abban segíthet, hogy ezt feloldd.

Persze vannak általános szabályok, de ha személyre szeretnéd szabni a következő tanácsokat, akkor nem árt, ha kiszámolod a személyes gua (életenergia) számod, melynek alapját a születési dátumod képezi. Ez a szám ugyanis megmutatja, honnan érkezik a kedvező energia, azaz hol érdemes dolgoznod, hova tedd az ágyad, vagy éppen melyik helyiségeket kell egy kis energiával felturbóznod. Ha először csak néhány általános szabályt követnél, akkor görgess lejjebb!

Hálószoba

A feng shui szereti a szabályos formákat, hiszen csak ezekből lehet szilárd, boldog életet kialakítani. Ha a lakásod vagy a szobád nem szabályos alakú, akkor se csüggedj, ezeket különböző feng shui praktikákkal orvosolni tudod. A hálószobádnál azt kell szem előtt tartanod, hogy a lakás ezen része ténylegesen a nyugalom szigete legyen, hiszen ez az alvás és a pihenés színtere.

Ezért, ha megválaszthatod, hol legyen a hálószobád, akkor tedd minél távolabb a bejárati ajtótól, garázstól vagy a forgalmas utcákra nyíló ablakoktól! Fontos, hogy az ágyat az energiaáramlásnak megfelelően helyezd el – az ágyból legyen jól belátható az ajtó, viszont az ajtótól a legtávolabbi ponton legyen az ágy.

Ha személyre szabnád a hálószobád kialakítását, akkor arra is ügyelhetsz, hogy az ágy iránya megegyezzen a számodra kedvező irányok egyikével (amit a személyes gua számodból tudhatsz meg). Az ágy mellett persze sok egyéb elem is befolyásolja nyugalmunkat és boldogságunkat – a pozitív energiák bevonzása érdekében jobb, ha a hálószobában nem tartasz tévét, illetve semmilyen elektromos eszközt (ha ezt mégis feltétlenül szükségesnek érzed, akkor éjszakára takard le), valamint szabadulj meg a nagyobb élő növényektől, illetve a száraz virágoktól is, hiszen ezek negatív energiákat hozhatnak, valamint összezavarják a nyugodt energiaáramlást.

Konyha

A konyha helye nagyon fontos, hiszen ez a lakás lelke, így nem mindegy, hogy itt kedvező vagy kedvezőtlen energiák uralkodnak majd. Mivel itt a tűz és víz elemek egyszerre vannak jelen, ezek jó esetben gazdagságot és harmóniát hozhatnak, rossz elrendezés esetén viszont baleseteket, veszekedéseket és szegénységet is okozhatnak. Azért is kiemelten fontos feng shui szempontból a konyha, mert az úgynevezett feng shui hármas – hálószoba, konyha, fürdőszoba – egyik eleme, mely egészséget és jólétet hoz az életedbe. Gondolj csak bele, ezt a hármast minden nap meghatározott sorrendben járod be: felkelsz, elmész a fürdőszobába, megiszod a reggeli kávéd a konyhában, majd hazajössz, és ugyanez a sorrend, csak éppen fordítva.

Ha sokat sürögsz-forogsz a konyhában, akkor külön figyelj arra, hogy a tűzhely hol helyezkedik el. Jó, ha mellette állva rálátsz az ajtója, de ne legyen túl közel hozzá, és lehetőleg ne a mosogató mellé helyezd. Ha mégis így van, és ezen már nem tudsz változtatni, akkor használj valamilyen tükröt, amivel tágíthatod a teret, és esetleg beláthatod az ajtót, illetve tegyél a tűzhely és a mosogató közé valamilyen zöld színű tárgyat; például egy-egy fűszernövényt vagy dekorációt, amivel egyensúlyba hozhatod az elemeket. Hidd el, a konyhádban finomabb és egészségesebb ételek fognak készülni, ha ott te is jól érzed magad és boldogabb vagy. Ehhez kerüld a kiugró éles sarkakat, vagy tompítsd őket növényekkel, terítőkkel, függönyökkel és egyéb dekorációval.

A feng shuiban a színek használatának is kiemelt szerepe van. Ez esetben azt kell megvizsgálnod, melyik égtáj felé néz a konyhád, illetve melyik elemek vannak esetleg túlsúlyban ezen a területen, amiket ki kell egyenlítened. Általános tanács, hogy a víz és a tűz elemek kiegyensúlyozása érdekében a dekorációban vagy a fal színeként mindenképp használj világos, vidám, illetve föld tónusú színeket (sárga, barna, zöld).

Fürdőszoba

Minden napodat a fürdőszobában indítod és a lefekvést megelőzően is megfordulsz itt, ezért nagyon fontos, hogy ebben a helyiségben is pozitív energiák uralkodjanak. A vizet a feng shuiban a gazdagsággal és a fellendüléssel hozzák összefüggésbe, ha viszont rosszul vagy rossz helyen használod, akkor betegségeket vagy anyagi károkat is okozhat.

Általánosságban elmondható, hogy a fürdőszoba tekintetében jobb, ha elkerülöd a túl sok kék és fekete (azaz a víz elemek) színek használatát, hiszen ezek csak erősítik a már meglévő víz elemet. Inkább használd a fehéret és a világosbarna vagy bézs árnyalatokat, és dekorálj zölddel, vagy helyezz el egy-két apróbb növényt (pl. szerencsebambuszt) ebben a helységben.

A tükrök és a különböző fények kiemelten fontosak a fürdőszoba esetében, hiszen a praktikus okok mellett ezek tágítják a teret és vonzzák a pozitív energiákat. Inkább egy vagy két nagyobb tükröt helyezz el ebben a helyiségben, hiszen az apróbb változatok, vagy esetleg tükrös csempék nagyon szétaprózzák a tükörképed, ami feng shui szempontból nem előnyös. Igazából itt is az a legfontosabb, hogy te jól érezd magad, és amikor belépsz, akkor a nyugalom szigetévé alakuljon át a fürdőszobád.

Nappali

A nappali közösségi tér, ahol többen is megfordultok – így fontos, hogy ebben a helyiségben olyan harmóniát teremts, ami mindenki számára kellemes. Szerencsés vagy, ha tágas a nappalid, így elkülöníthetsz különböző tereket a pihenésre, kikapcsolódásra, olvasásra, beszélgetésre és a különböző társas programokra.

Ha kisebb térrel kell gazdálkodnod, akkor azt javasoljuk, szerezz be többfunkciós bútorokat, és alakíts ki kreatív tároló helyeket. A feng shui szempontjából fontos, hogy a nappalidon ne csak átsuhanjon az energia, hanem a lakás minden kis pontjába eljusson és megtegye jótékony hatását. Ennek érdekében helyezz el olyan állólámpákat, növényeket, képeket és egyéb dekorációs elemeket, amikre szeretsz ránézni, amelyek mellett jól érzed magad.

Persze ha biztosra akarsz menni, akkor nézz utána, hogy a nappalid milyen fekvésű, és melyik elemekkel erősítheted a megfelelő energiákat, de legtöbbször elég, ha az ösztöneidre hallgatsz – amire rossz ránézni, kellemetlen emlékeket idéz fel benned, vagy csak úgy érzed, hogy valami nem a megfelelő helyen van, azt inkább tedd el vagy helyezd át.

Bien