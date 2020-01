Egyre több szakmában lesz alapelvárás a coach végzettség

A vezetői, HR és a sales állásajánlatokban az angol nyelvtudás és a számítógépes ismeretek mellett gyakran megkövetelik már a coaching eszköztárban való jártasságot és szemléletet. A munkaerőpiaci helyzet és új vállalatvezetési irányzatok is erősítik azt a trendet, hogy a vezetőknek is változtatni kell vezetési stílust, amiben nagy mértékben segít a coaching szemlélet. Azonban ez a vállalati kultúra más szemléletet, magatartást követel a munkatársaktól is, így ők is nagy mértékben profitálnak abból, ha jártasak a coachingban – húzták alá az In Dynamics Consulting alapítói.

Olyan evidens lesz lassan a coaching végzettség, főleg üzleti körökben, amilyen a számítógép ismeret – hívta fel a figyelmet az In Dynamics Consulting társalapítója, Wiesner Edina. Egy jó vezetőtől manapság elvárható, hogy rugalmasan tudja váltani a különböző vezetői stílusokat és szerepeket a helyzetnek megfelelően: támogató vagy konfrontáló stílus, tervező, ellenőrző, delegáló, mentor-coach stb. szerep. Elég csak arra gondolni, hogy egy X, Y vagy Z generációs dolgozó sokkal kevesebb dolgot visel el, mint egy boomer. Természetesen intuitív módon is lehet jó vezető valaki, de ennek is megvannak a korlátai.

A Gallup készített egy igen átfogó kutatást, mely során 2,5 millió managert tettek mérlegre 197 országból. Mint kiderült, a vezetőknek mindössze 10 százaléka „tehetséges”, míg 20 százalék, aki funkcionálisan megfelel a munkájuk által nyújtott követelményeknek, a maradék 70 százaléknak pedig hiányosak a kompetenciái. A dolgozatban egészen odáig mennek, hogy kijelentik: a vezetői szerepre nem alkalmasak a vizsgáltak. Ugyanakkor a partnereinktől visszaérkező adatokból egyértelműen kijelenthető, hogy az érzelmi intelligencia fejlesztése gazdasági megtérülést eredményez – húzta alá a szakértő.

Bárki profitálhat a coaching szemléletből

Ha valaki ismeri a coaching eszközöket, szemléletet, akkor jobb lesz a problémamegoldó kompetenciája, és jobb kapcsolatot tud kialakítani az embereivel vagy munkatársaival. Alapvetően mindegy, hogy ki milyen szakterületről jön, könyvelő vagy mérnök, mert a teamekben szinte nagyon hasonló nehézségek kerülnek elő, ilyen lehet akár egy kisebb probléma megbeszélése is.

Alapvetően azt valljuk, hogy az ilyen összetettebb problémák kezelésére szükség van a teljes repertoárra, melyet nem lehet rövidebb tanfolyamokon elsajátítani. De itt meg kell jegyeznem, hogy volt, aki egy állásinterjút oldott meg a nyílt estünkön eltöltött pár órának köszönhetően, amit onnan tudunk, hogy utána féléves képzésünket is elvégezte – tette hozzá Wiesner Edina.

Komoly előny a munkaerőpiacon a coach végzettség

Egyre többször figyelhetjük meg bizonyos álláshirdetéseknél, hogy a coaching tudás vagy végzettség a követelmények között szerepel – tette hozzá az In Dynamics Consulting másik vezetője, Snír Péter. Hazánkban először a vezetők és a HR, majd a sales kezdte előnyként megjeleníteni a coach képzettséget, de ez manapság bármely hivatásnál releváns lehet. Tapasztalataink azt mutatják, hogy az évek alatt egyre változatosabb szakmai háttérrel rendelkezők jöttek el a business és life coach képzésünkre, akik így komoly előnyre tehettek szert a munkaerőpiacon és munkahelyükön.

A vezetők mellett megjelentek a referensek, ügyvédek, informatikusok, projekt managerek pénzügyi szakértők, de humán szakmákból is egyre többen, mint pedagógusok, pszichológusok és pszichiáterek, sőt több színész is. A visszajelzésekből pedig egyértelműen kiderül, hogy megtérült a befektetett pénz és energia, hiszen vagy új pozícióban, de akár új szakmában tudták hasznosítani a megszerzett kompetenciákat – zárta gondolatát a szakember.

Életre szóló készségeket biztosít a coach képzés

Összességében kijelenthető, hogy aki a coach szakma elsajátítása mellett dönt, a szakmai előnyök mellett olyan eszköztárat sajátít el, melyeket a magánéletben is alkalmazhat – húzta alá Wiesner Edina. A komoly önismeretre, és nem utolsó sorban „mások ismeretére” tesz szert, fejlődik a kommunikációs, észlelési-tudatosítási, konfliktuskezelő készség, érzelmi intelligencia, spontaneitás és rugalmasság, ezáltal pedig a problémamegoldó képesség is. Nem mellesleg, mások kísérése, támogatás a fejlődésben, probléma megoldásban nagy örömet okoz, mivel változik az életük – zárta gondolatát Snír Péter.