Koronavírus: lefújták a budapesti „Kínai Tavaszünnep” Fesztivált

Budapesten a koronavírus miatt lefújják a február elejére tervezett Negyedik Magyar „Kínai Tavaszünnep” Kulturális Fesztivált.

A szervező, a Chinatown Budapest facebookos értesítését a 444.hu szúrta ki:

Tisztelt Érdeklődők! Tekintettel a Kínában jelen lévő járványügyi helyzetre, az összes kínai holdújévi fesztiválra szervezett ünnepséget törölték. Sok európai városban a helyi kínai közösségek ugyanígy döntöttek. Így a 2020 február 1-jén és 2-án, a Monori Center – Budapesti kínai negyed helyszínen szervezett, A 2020-as Negyedik Magyar “Kínai Tavaszünnep” Kulturális Fesztivált is elhalasztjuk, más időpontban kerül megrendezésre. Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük!

Egyre gyorsabb ütemben terjed az új koronavírus Kínában

Egyre gyorsabb ütemben terjed az országban az új koronavírus, amely már a lappangási időszakban is fertőző – jelentette ki a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság vasárnap.

Az új, tüdőgyulladást okozó koronavírus terjedése miatt szájmaszkot viselnek az emberek egy hongkongi vasútállomáson 2020. január 26-án. Hongkongban eddig hat koronavírus-fertőzést jelentettek. A koronavírus halálos áldozatainak a száma 56-ra nőtt Kínában, és világszerte több mint kétezer fertőzöttet regisztráltak. A kórokozó a 11 millió lakosú Hupej tartománybeli Vuhan egyik halpiacán bukkant fel először, ahol illegálisan árusították a vadhúst. MTI/EPA/Jerome Favre

Ma Hsziao-vej, a bizottság vezetője egy vasárnap megtartott sajtótájékoztatón elmondta: a hatóságok egyelőre csupán korlátozott ismeretekkel rendelkeznek a vírusról, és még a lehetséges mutációk okozta kockázatok is tisztázatlanok. Az igazgató kiemelte: az atípusos tüdőgyulladás (SARS) vírussal ellentétben – amely egyébként szintén a koronavírus egy típusa –, a tavaly decemberben Vuhanban megjelent, új típusú koronavírus már a lappangási időszakban is fertőző, ami azt jelenti, hogy olyan ember is képes továbbadni a vírust a vele közeli kapcsolatba kerülőknek, akinél még semmilyen tünet nem jelentkezett.

Ma mindazonáltal rámutatott: a január 24-étől 31-éig tartó holdújévi munka- és tanítási szünet kiváló alkalmat biztosít az emberek elkülönítésére és a különböző, fertőtlenítő intézkedésekre. Hozzátette: bár a legújabb klinikai tesztek eredménye szerint a vírus egyre fertőzőbbé válik, a szigorú intézkedésekkel a járvány terjedését ebben az időszakban még alacsonyabb költséggel és gyorsabb ütemben lehet megállítani. A vezető az elkövetkező időszakra további intézkedések bevezetését jelezte előre.

Az igazgató bejelentette: további ezer orvost és ápolót, valamint még több egészségügyi felszerelést küldenek Vuhanba, ahová már megérkezett a hétvégén odavezényelt, több mint 1350 fős orvosi személyzet. A kormányzat emellett folyamatosan figyelemmel kíséri a vidéki települések helyzetét is, illetve a sok helyen fennálló egészségügyi készlethiány miatt az illetékes hatóságok minden lehetséges úton igyekeznek a felszerelések utánpótlását biztosítani – mondta.

Kína vasárnap betiltotta a vadállatok értékesítését, miután szakértők szerint az új koronavírus is vadon élő állatokról kerülhetett át emberre. A vadállatok, illetve vadhús árusítására bevezetett tilalom a piacokra, éttermekre és a e-kereskedelemre egyaránt érvényes.

