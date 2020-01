A Blikk úgy tudja, Várkonyi és Zsidró közel két hónapja egy párt alkotnak.

Várkonyi Andrea és Zsidró Tamás hétfőn osztotta meg ugyanazt a fotót a közösségi oldalán, amelyen kutyáik sétálgatnak.

Igen, a hír igaz. Valóban „barátkozunk”, nagyon jól alakulnak a dolgok, és reméljük, így is marad. Köszönjük szépen az érdeklődéseteket

– mondta a Blikknek a sztárfodrász, akinek Dobó Katával néhány hónappal ezelőtt ért véget a kapcsolata, ám az utóbbi időben sejteni lehetett, hogy Zsidró már nem magányos.

Ismerősei, akik az elmúlt hetekben találkoztak vele, arról számoltak be, hogy a sztárfodrásszal szinte madarat lehetett fogatni.

Tomi egyébként sem az a típus, aki gyakran rosszkedvű, de legutóbb, amikor összefutottam vele, nagyon fel volt dobódva. Andit ugyan név szerint nem említette, de azt mondta, nagyon boldog, miközben csillogott a szeme, és most már azt is tudni, kinek köszönhetően

– árulta el a lapnak Zsidró egyik, a neve elhallgatását kérő ismerőse.

Köszönjük, jól vagyunk, reméljük, a továbbiakban is jól alakul a kapcsolatunk

– mondta a lap érdeklődésére Várkonyi Andrea.

Címlapkép: Facebook/Várkonyi Andrea hivatalos oldala

(blikk.hu)