Tartozása továbbra sincs az LMP-s országgyűlési képviselőnek, és megvan még a Toyota Land Cruiser terepjárója is. A képviselői juttatások között Ungár bevallott egy Dell Notebookot, egy iPhone X-et, két SIM-kártyát és egy bérelt irodát.

Az idén is január 31-e éjfél a képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvánosságra hozatalának határideje, az LMP azonban ezúttal is már pénteken délben nyilvánosságra hozta a parlamenti frakciója és a képviselők házas-, illetve élettársainak nyilatkozatait – írja az Index.

Az LMP-s politikus még 2018-ban nagyjából 15 milliárdra becsülte a vagyonát, amelynek egyik elemétől a 2019-es vagyonnyilatkozata alapján ugyanakkor még abban az évben meg is vált. 2018 decemberében ugyanis bizalmi vagyonkezelőre ruházta át a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.-ben, röviden: a BIF-ben meglévő majdnem 3 százalékos részvénycsomagját.

Ungár Péter továbbra is egynegyed részben tulajdonol egy 340 négyzetméteres, II. kerületi családi házat, amit örökölt. Továbbra is van egy Toyota Land Cruiser terepjárója.

A HVG hozzáteszi, pénzügyeiben azonban változás állt be: tavalyi nyilatkozata szerint banki megtakarításai összesen (kerekítve) 197 milliót tettek ki, amiből 82,7 millió forint volt forintban, devizában – euróban és dollárban – 8,1 millió forintja volt, valamint egy másik sorban feltüntetett még 106,2 millió forint megtakarítást.

Idei bevallásában ez az összeg megcsappant

Összes megtakarítása összesen 64,2 millió forint. Forintban 5,4 millió, devizában közel 8,8 millió forint megtakarítást tüntetett fel, valamint további 50 millió forintot.

A két nyilatkozat alapján tehát

Ungár Péternek 132,8 millió forinttal van kevesebbje.

Tartozása nincs. Cégügyeiben sem állt be változás. Ungárnak továbbra is 17 százalékos tulajdonrésze van a testvérével és édesanyjával, Schmidt Máriával közös cégükben, a Pió-21 Kft.-ben, amely a BIF nagyrészvényese. Az már a 2018-as és a 2019-es vagyonnyilatkozatban is szerepelt, hogy az Azonnali.hu híroldalt kiadó cég 90 százaléka az övé. Emellett 45 százalékban tulajdonos egy szombathelyi cégben, a Kő a Mezőn Nonprofit Kft.-ben, ezek a vagyonelemek pedig legfrissebb bevallásban is feltűnnek.

Ezen kívül Ungár bevallott egy Dell Notebookot (245 ezer forint), egy iPhone X-et (270 ezer forint), két SIM-kártyát és egy bérelt irodát.

Forrás: Index, HVG

Címlapkép: MTI/Máthé Péter