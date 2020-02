Hónapok óta titokban volt Kaleta Gábor ügye, márciusban indul a per. Az érdemi nyomozást az amerikaiak már elvégezték. Kaleta Gábort a magyar hatóságok hozták haza, az ügyészség pedig vádat emelt ellene. A korábbi hírek arról szóltak, hogy a Terrorelhárítási Központ hozta haza Kaleta Gábort, de az Indexnek névtelenül nyilatkozó biztonsági források szerint a titkosszolgálat szállította Magyarországra. A lap egyik forrása szerint az amerikaiak kérése volt, hogy a magyar külügy ne hozza nyilvánosságra az ügyet, mert a nyomozás érdekei ezt kívánták.

Az Index írta meg először, hogy Kaleta Gábort azért bocsátották el és fosztották meg nagyköveti címétől, mert a gyanú szerint egy nemzetközi gyermekpornográf hálózat tagja volt.

Az RTL Híradó hétfőn arról számolt be, hogy 2017-ben kezdődött a Kaletát is leleplező nyomozás, amelyet „Operation Chemosh” névre kereszteltek, és a spanyol rendőrség vezette. Mivel több országot érintett, az Europol is beszállt, a kiberbiztonsági osztályuk vett részt a nyomozásban.

Spanyol és amerikai sajtóbeszámolók alapján a spanyol rendőrség vezette nemzetközi nyomozócsoport 11 országban fogott el gyanúsítottakat, akik a WhatsApp nevű csevegőalkalamzáson keresztül kiskorúakról készült, pornográf képeket küldözgettek egymásnak – írja a HVG.

A két évig tartó műveletben összesen 33 embert vettek őrizetbe tizenegy országban: Spanyolországban, Szíriában, Pakisztánban, Olaszországban, Indiában, Franciaországban, Guatemalában, az Egyesült Királyságban, Peruban, Ecuadorban és Costa Ricán.

A legtöbb gyanúsítottat Spanyolországban tartóztatták le, átlagéletkoruk csupán 22 év volt, és többen még kiskorúak voltak.

Tavaly november végén emelt vádat az ügyészség a volt perui nagykövettel szemben, gyermekpornográfia miatt. Több mint 19 ezer, 18 éven aluli kiskorú pornográf felvételét tartalmazó képeket találtak az ő különböző számítástechnikai eszközein

- mondta Szabó József, a Fővárosi Törvényszék szóvivője az RTLKlubnak.

A tavaly áprilisban hazarendelt diplomata büntetőpere márciusban kezdődik.

Hosszú ideje titokban figyelte egy amerikai, kiberbűnözésre szakosodott szerv a gyermekpornográfiával megvádolt Kaleta Gábor online tevékenységét Peruban, miután egy nemzetközi pedofilhálózat felderítésekor a magyar nagykövet is képbe került – tudta meg az Index kormányzati forrásokból.

Az amerikaiak nagyon hosszú időn át figyelték Kaletát, és az Index információja szerint gyakorlatilag teljesen felderítették az ügyet, amikor a magyar titkosszolgálatot tájékoztatták a limai nagykövet online tevékenységéről. Ez a lap szerint azt jelenti, hogy a külföldi társszerv ekkor már bőven elegendő bizonyítékot gyűjtött össze ahhoz, hogy a magyar hatóságok nyílt eljárást folytathassanak, meggyanúsítsák Kaletát, és kezdeményezzék a letartóztatását. Az Index szerint

Kaleta le volt tartóztatva, de már szabadlábon védekezik.

Az Indexnek név nélkül nyilatkozó biztonsági források szerint valóban nem a TEK, nem is a rendőrség, hanem az Információs Hivatal, azaz a titkosszolgálat munkatársai kísérték haza Kaletát – írja a lap.

Az ügyet ismerő külügyi forrás az Indexnek azt mondta:

a Kaleta ügyét felderítő amerikaiak kérése volt, hogy a magyar nagykövet elfogását a minisztérium ne hozza nyilvánosságra, mert a nemzetközi nyomozás érdekei ezt kívánták.

Egy magas rangú, az Indexnek név nélkül nyilatkozó külügyi vezető szerint a külügy amúgy sem „fedezett” volna egy ilyen ügybe keveredett diplomatát, de ez politikailag sem állt érdekében, hiszen Kaleta „nem fideszes, hanem klasszikus karrierdiplomata, aki már a baloldali kormányok idején is a külügy állományában dolgozott”.

Miután az Információs Hivatal munkatársai hazahozták Kaletát, a nagyköveti rangjától megfosztott exdiplomatát azonnal átadták a magyar rendőrségnek, amelynek a külföldi társszerv által megszerzett bizonyíték alapján már könnyű dolga volt, hiszen az érdemi nyomozást az amerikaiak elvégezték.

A volt perui nagykövet ügyét közel egy évig titkolta a kormányzat és az ügyészség.

Az Index írta meg elsőként, hogy egy nemzetközi rendőrségi akció részeként vették őrizetbe Kaletát 2019 tavaszán. A diplomatát a magyar hatóságoknak kellett hazahozniuk Peruból. Ezután Szijjártó Péter tavaly áprilisban kezdeményezte Áder Jánosnál a nagykövet megbízatásának visszavonását. Az ügyről sem a külügyminisztérium, sem az ügyészség nem adott akkor tájékoztatást.

Kaleta Gábor a Medgyessy-kormány idején, 2002-ben az amerikai főosztály referenseként került a Külügyminisztériumba. 2006-tól a Gyurcsány-kabinet diplomatájaként Los Angeles-i konzulként szolgált. A 2010-es kormányváltás után is a tárcánál maradhatott. 2012-től a Külügyminisztérium, majd az Igazságügyi Minisztérium sajtóosztályát vezette. 2017-ben lett perui nagykövet.

Kinevezését az ellenzék is megszavazta.

Ebből a tisztségéből tavaly áprilisban mentették fel, de akkor még nem lehetett tudni, hogy miért, mert a Magyar Közlönyben május 11-én megjelent határozathoz nem fűztek indoklást – írja az Infostart.

