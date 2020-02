Tízmilliókat szavazott meg magának egy kormánypárti polgármester

Bese Ferenc először tagadta, hogy tulajdonrésze lenne az ingatlanban, amelynek a felújítására 60 millió forintot szántak, majd egy jobbikos képviselő elővette a tulajdoni lapot.

Egy olyan ingatlan rekonstrukciójára szavazott meg 60 millió forintot a soroksári közgyűlés, amelyben Bese Ferenc polgármesternek is tulajdonrésze van

– írta a Népszava. A független, Fidesz-támogatással megválasztott Bese Ferenc vagyonnyilatkozatában nem szerepel a tulajdoni rész.

Az ülésen a Jobbik képviselője, Bereczki Miklós feltette a kérdést, van-e bárki, aki úgy szavaz, hogy érintett személyesen is, és senki nem jelentkezett. Megkérdezte a polgármestert is, ő is nemmel felelt.

Erre a képviselő elővette az aznap reggel lekért tulajdoni lapot.

Bese ekkor elismerte, hogy

valóban van tulajdonrésze az ingatlanban, de azt mondta: már át akarta adni azt a feleségének.

Az ingatlanegyüttes, amelyről szó van, egy 2250 négyzetméteres egykori hentesbolt és élelmiszerüzlet. A polgármester tulajdoni aránya az ellenzéki képviselő által bemutatott papír szerint 324/13500.

A személyes érintettség azért is fontos, mert ha a polgármester nem szavazhatott volna, akkor nem lett volna meg a többség a felújításhoz. A képviselő-testületet mindenesetre megszavaztatták a kérdésről az után is, hogy kiderült, mekkora tulajdoni hányada van Besének, de a fideszes többség úgy döntött, hogy nincs érintettsége a polgármesternek.

Cikk- és címlapkép: Pixabay

(nepszava.hu)