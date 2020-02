Megszólalt L.L.Junior egykori kedvese

Először beszélt L.L. Junior egykori kedvese, Hopp Csilla arról, hogyan tudta feldolgozni kisfiúk elvesztéséről.

Augusztus végén történt a döbbenetes tragédia, amikor L.L. Junior és Hopp Csilla közös gyermekei közül Dávidka egy autó elé szaladt Zuglóban. Az autós már nem tudta elkerülni a balesetet – elütötte a kisfiút, aki a baleset következtében életét vesztette. Csilla most a Story magazinnak mondta el, hogyan sikerült feldolgoznia Dávidka elvesztését.

Három hónapig szinte minden pillanatban lepergett a szemem előtt a baleset, a legapróbb részletekig újrajátszódott az egész, mintha csak egyfolytában valami szörnyű filmet néznék

– kezdte a lapnak a gyászoló édesanya.

Két külön életet éltem, miközben beszélgettem valakivel, dolgoztam, vagy bármivel próbáltam elterelni a gondolataimat, a másik énem folyamatosan látta a jelenetet

– magyarázta, hozzátéve: ennek ellenére rémálmai nem voltak, bár nehezen tudott elaludni. "Dávidkáról talán ha háromszor álmodtam azóta, de nem a balesetről, hanem arról, hogy boldogan ölel, puszil, mosolyog rám a hatalmas szeretetével."

A Blikk szemléje szerint Csilla azt mondta, még most is úgy érzi, mintha a kisfia itt lenne vele. Dávidka mindig is anyásabb volt, mint a másik gyermeke, nagyon szorosan kötődtek egymáshoz.

Szerintem egy ilyen helyzetben három út áll az ember előtt: vagy öngyilkos lesz, vagy alkoholista – gyógyszerfüggő, és pszichiátrián köt ki –, vagy pedig azt választja, hogy feláll, belekapaszkodik a szeretetbe, amit a gyermeke iránt érez, és megtanul együttélni azzal, amivel a legnehezebb ezen a földön. Én a harcot választottam magammal és az érzéseimmel, amelyek tele vannak fájdalommal és hiánnyal, de teszem a dolgom a nagyobbik fiamért és a boldogságáért

– mondta Csilla.

Az édesanya 4 éve vált külön L.L. Juniortól, a saját lábára állt.

Tudom, hogy a fájdalmon az idő nem segít, legfeljebb annyiban, hogy minden egyes nappal erősebbé válok

– folytatta Csilla, aki hónapokig órákat töltött naponta Dávidka sírjánál, ahol az arra járó idegenek is mindig kifejezték az együttérzésüket, amiért nagyon hálás. A barátaitól is sok támogatást kapott, közben rátalált az interneten az Árva Szülők Alapítványra, mely gyermeküket elvesztő szülőket fog össze. Ez a közösség megadja az érzést, hogy nincs egyedül a földön a fájdalmával, nem feladata a miértek megértése, hiszen úgysincs válasz a kérdéseire.

Címlapkép: Facebook/L.L. Junior

(blikk.hu)