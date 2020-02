K-vitamin-hiány ismét: szülők, védőnők és orvosok egymástól szedik össze a fel nem használt ampullákat

Megint K-vitamin-hiány van az országban. Két év alatt harmadjára fogyott el a patikákból a szájon át adható Konakion-injekció, amit minden anyatejjel táplált újszülöttnek be kell adni, különben a baba a legrosszabb esetben meg is halhat. A szülők, a védőnők és az orvosok most egymástól szedik össze a fel nem használt ampullákat – mondta az InfoRádiónak a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke. Az OGYÉI szerint hamarosan újra kapható lesz a szer.

Póta György elmondása szerint az elmúlt hetekben újszülött babák családjai is jelezték, nem tudják kiváltani a kis hatóanyagú, szájon át beadható, úgynevezett gyermekgyógyászati alkalmazásra való Konakion-injekciót, miután a gyártó nem tudja biztosítani a folyamatos ellátást. Így az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) sem képes a folyamatos ellátást biztosítani, nem tudnak annyi gyógyszert berendelni, amennyi a magyar lakosságnak szükséges lenne. Ráadásul a Konakion-injekcióhoz hasonló, azonos értékű készítményről sincs tudomása a Házi Gyermekorvosok Egyesületének.

(Infostart)

Cikk- és címlapkép: pixabay.com