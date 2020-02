A kormány szerint nem is olyan káros az embereknek a történelmi mélyponton lévő forint

Gulyás Gergely szerint a lakosságot mentesítették az árfolyamkockázattól.

Történelmi mélypontra gyengült a forint: egy euró reggel 340 forintnál is többe került. A nemzeti fizetőeszköz délelőtt feljebb kapaszkodott, az erősödés azonban csak átmeneti volt. Az elemző szerint a jegybanknak is fontos szerepe van az árfolyam alakításában, mégsem szigorított a monetáris politikáján. A kormány szerint az árfolyam már kevésbé központi kérdés, mivel az állampolgárokat – amennyire lehetett – mentesítették az árfolyamkockázattól.

Jól járnak most azok a külföldi turisták, akik betérnek ebbe a pénzváltóba: szerda este ugyanis újabb történelmi mélypontra gyengült a forint az euróval szemben. Csak csütörtök délelőtt, a meglepően magas inflációs adat megjelenése után indult el felfelé az árfolyam, ám ez az erősödés is átmeneti volt. A jegybank alelnöke azt ígérte, mindent megtesznek az infláció megfékezéséért.

„Volt még 300 forint is a forint, sőt, 250 is, és most már 340-ről beszélünk.”