Letartóztatták a kétszeres gyilkossággal vádolt hajléktalant

Megalapozottan gyanúsítható két másik hajléktalan halálos megkéselésével.

Letartóztatták azt a hajléktalant, akit két másik hajléktalan bántalmazása kapcsán halált okozó testi sértéssel és más bűncselekménnyel gyanúsítanak – közölte a Fővárosi Törvényszék hétfőn az MTI-vel.

A közlemény szerint a férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2019 szeptemberében a XIV. kerületben megkéselt egy hajléktalan férfit, aki ennek következtében életveszélyes sérüléseket szenvedett. Majd 2020 januárjában a XIII. kerületben bántalmazott egy hajléktalan nőt, aki a helyszínen életét vesztette.

A gyanúsított büntetett előéletű, igazolt tartózkodási hellyel nem rendelkezik, hajléktalan életmódot folytat, bejelentett munkahelye, rendszeres jövedelme nincs.

A bíróság szerint fennáll a veszélye annak, hogy a gyanúsított szabadlábon hagyása esetén megszökne vagy elrejtőzne. Tekintettel arra, hogy a férfi korábban is volt már büntetve erőszakos bűncselekmények miatt is, valamint jelenleg is két hasonló jellegű – egyelőre ismeretlen indítékú – bűncselekmény róható a terhére, így megalapozottan feltehető, hogy kényszerintézkedés hiányában újabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt követne el – értékeltek.

A bíróság ezért egy hónapra – 2020. március 15-ig – elrendelte a férfi letartóztatását.

A végzés nem végleges.

Forrás: MTI

Illusztráció: Pixabay